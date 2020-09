Dragon Ball Super: ecco come sarebbe Molo con lo stile di Dragon Ball Z

Mentre l'anime di Dragon Ball Super si è concluso, il manga ha continuato la sua pubblicazione con un arco narrativo che sembra avere moltissimo in comune con il leggendario Dragon Ball Z. Per questo motivo tutti gli occhi sono puntati sul villain di questa serie, Molo, e il suo malefico obiettivo.

Molti fan sono d'accordo sul fatto che Molo è un nemico perfettamente in linea con lo stile delle serie più famose, e questo ha spinto un artista a disegnare Moro in stile Dragon Ball Z.

L'opera in questione viene dal profilo Instagram dell'artista sevensignsart, dove il disegnatore ha pubblicato questa versione di Molo come se fosse stato dentro l'universo di Dragon Ball Z. In effetti sembra proprio che sia uscito dalla saga di Cell e non sarebbe strano vederli insieme mentre cercano di distruggere il pianeta Terra.

Come si vede nel disegno, Molo è nella forma post-trasformazione e si vedono chiaramente i riferimenti a Freezer e Cell. Le testa rotonda e la faccia a punta sono caratteristiche fondamentali nel design dei personaggi di Dragon Ball. Il tutto insieme ad un corpo super muscoloso, ovviamente.

La più grande modifica che l'artista ha fatto è stata nello stile di disegno e nella selezione dei colori. Dragon Ball Super ha uno stile molto diverso da Dragon Ball Z. In Super infatti vengono usati colori accesi e uno stile "glossy", ricco di punti luce. Molto diverso dalla serie Z dove al contrario venivano usati colori attenuati, con ombre minimali e linee pulite.

Sarebbe bello vedere Molo in questo stile all'interno dell'anime! Intanto, ipotizziamo quale saga di Dragon Ball Super vedremo dopo la saga di Molo.

Voi che ne pensate? Preferite lo stile di Dragon Ball Z o di Dragon Ball Super?