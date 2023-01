Dragon Ball Super: come sono nati Gamma 1 e 2? Ecco di chi è la colpa dell'ispirazione

Il manga di Dragon Ball Super ha abbandonato i tentativi di Goku e Vegeta di diventare i più forti dell'universo, almeno per ora. Così, Toyotaro si è dedicato a raccontare una fase prequel del film Dragon Ball Super: Super Hero, che ha avuto un buon successo nei cinema giapponesi, così da ampliare la storia di questi personaggi.

Goten e Trunks sono ormai alle scuole medie e vivono la loro vita quotidiana tra studi e attività eroistiche. Infatti, come fece Gohan tempo addietro, i due si sono fatti ispirare dal trend dei super eroi e si sono trasformati in Saiyaman X-1 e Saiyaman X-2. Ciò ha portato non pochi problemi ai ragazzi, visto che questa saga di Dragon Ball Super si è aperta subito con uno scontro con gli scagnozzi del dottor Hedo, che hanno anche messo Mai in pericolo. Mentre combattevano, tutto è stato ripreso dal dottore misterioso.

Il nipote del dottor Gelo ha infatti sfruttato Beta per trovare chi avesse rubato il disco con i dati degli esperimenti e invenzioni, imbattendosi nei due giovani saiyan travestiti da super eroi. Durante questa lotta comunque molto semplice per i due protagonisti, Hedo è rimasto incantato dall'atteggiamento e soprattutto dall'uniforme dei due ragazzi, trovando da una parte e dall'altra degli elementi che prende a riferimento. Così decide di creare Gamma 1 e Gamma 2 basandosi su Goten e Trunks: i due ragazzi sono diventati la fonte di ispirazione che ha portato Hedo a creare gli antagonisti di Dragon Ball Super: Super Hero.

Avevate notato poi il cameo di Cell in questo capitolo?