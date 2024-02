Dragon Ball Super, come fa Orange Piccolo a essere così forte?

Anche grazie al contributo diretto del maestro Akira Toriyama, nel film Dragon Ball Super: Super Hero, Piccolo e Gohan sono tornati a ricoprire ruoli centrali, dopo essere rimasti per anni in disparte, mentre Goku e Vegeta, ormai diventati straordinariamente potenti, sbaragliavano qualunque avversario con un livello di minaccia sempre maggiore.

Per rendere ancora più memorabile il ritorno di Gohan e Piccolo al centro della narrazione, gli autori del film hanno ideato delle nuove trasformazioni, ormai ufficializzati e rese canoniche all’interno del manga grazie all’adattamento degli eventi della pellicola. Stiamo parlando del potentissimo Gohan Beast, giudicato da Toriyama in persona come l’eroe più potente della serie al momento attuale, e Orange Piccolo, capace di fronteggiare l’enorme Cell Max in un combattimento corpo a corpo, e a immobilizzarlo per farlo investire dal Makankosappo del compagno.

Ma per quale motivo Piccolo è stato reso così potente tramite questa forma inedita? La risposta è semplice: se non avesse ricevuto poteri così incredibili in seguito al desiderio espresso al dragon Shenron, Piccolo sarebbe definitivamente sparito dalla trama, rimanendo ancora una volta relegato ad un ruolo secondario e marginale, come avvenuto per personaggi quali Crilin, Yamcha e Tienshinhan.

Chiedendo al drago di raggiungere il suo massimo potenziale, Piccolo è tornato ad essere tra i guerrieri più potenti della serie, e potrebbe, di conseguenza, andare a ricoprire il ruolo di alleato del duo di protagonisti Goku e Vegeta, magari restando al fianco del suo caro amico Gohan. Per finire, vi lasciamo al riassunto completo di Dragon Ball Super 102, e ai 3 personaggi più sottovalutati della serie.