Dragon Ball Super: ecco la forma finale del Pesce dell'Oracolo secondo un fan

Mentre prosegue lo scontro con il Sopravvissuto Granolah sul Pianeta Cereal, e Vegeta scatena il potere derivante dalla sua nuova forma, denominata Ultra Ego, alcuni appassionati della serie Dragon Ball Super si divertono ad immaginare altre trasformazioni, riguardanti personaggi secondari, come l'apparentemente innocuo Pesce dell'Oracolo.

Non si tratta naturalmente della prima volta in cui la community immagina come potrebbe apparire la nuova forma di un determinato eroe o villain, tuttavia l'artista fellipart ha sorpreso molti utenti pubblicando l'immagine che trovate nel post in fondo alla pagina. Strutturata come una cover dei volumi di Dragon Ball Super, l'illustrazione ci mostra prima le espressioni scioccate del Dio della Distruzione Beerus e dell'Angelo Whis, per poi lasciare spazio all'inquietante trasformazione.

Uscito dal suo piccolo acquario, il Pesce dell'Oracolo osserva attentamente la sua mano, che presenta caratteristiche tipiche degli anfibi, come la membrana tra le dita. Inoltre al sua struttura corporea è profondamente cambiata, assumendo la forma di un umanoide, con una lunga coda. Il risultato finale è piuttosto convincente, per quanto presenti diverse somiglianze di design con la razza dei Majin. Cosa ne pensate di questa simpatica fanart? Ditecelo nella sezione commenti.

L'Ultra Ego di Vegeta ha preso forma nella stampa 3D di un fan, e vi lasciamo alle accuse rivolte a Toriyama per le decisioni riguardanti il Principe dei Saiyan.