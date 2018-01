Dragon Ball Super: come potrebbe chiamarsi la trasformazione oltre il Super Saiyan Blue?

Avendo inizialmente trasposto i due più recenti film d’animazione di, la serie di Dragon Ball Super , ad oggi, ha introdotto una lista ormai sconfinata di trasformazioni e power-up. A quanto pare, i prossimi episodi dello show introdurranno persino un nuovo potere oltre il...

La puntata di Dragon Ball Super trasmessa domenica scorsa ha visto Vegeta soccombere dinanzi alla soverchiante forza di Jiren il Grigio. Il Principe dei Saiyan è riuscito a superare la difesa del guerriero e ad assestargli persino qualche colpo, ma alla fine della fiera nemmeno il suo terrificante Final Flash ha sortito alcun effetto sul Pride Trooper. Al contrario, questi ha approfittato di una sua distrazione per devastarlo con una tecnica mai vista prima e fargli quasi perdere i sensi.



Come accennato in un nostro recente articolo, Vegeta si rialzerà molto presto e addirittura riuscirà, a quanto pare, ad ottenere un potere del tutto nuovo. Non solo il trailer del prossimo episodio menziona appunto un potere al di là del Super Saiyan Blue, ma la nuova videosigla di chiusura presenta un artwork in cui Vegeta appare molto diverso da quando è trasformato nel normale SSGSS.



Questi due fattori, combinati, hanno esaltato la curiosità e la fantasia dei fan di tutto il globo, che proprio in queste ore stanno suggerendo sempre più nomi sull’ipotetica nuova trasformazione. Stando alle teorie dei fan nipponici, questo nuovo stadio sarà però un incrocio fra il normale Super Saiyan Blue e la modalità Ultra Istinto (chiamata in giapponese ‘Migatte no Gokui’), pertanto pare che lo stiano già chiamando ‘Blue Migatte’ o anche ‘Migatte Blue’. I fan occidentali, invece, sembrerebbero aver scelto il nome ‘Ultra Blue’ per il nuovo stadio, riservando ‘Royal Blue’ alla forma completa (e finale?) del Super Saiyan Blue.



Chiaramente non è ancora detto che questa nuova trasformazione compaia già nel prossimo episodio dello serie - al contrario, è probabile che la puntata 123 introduca soltanto il Super Saiyan Blue Full Power già comparso nel manga di Toyotaro - ma dal momento che il Torneo del Potere è ormai prossimo a concludersi, è lecito aspettarsi che questa compia il proprio esordio entro i prossimi due o tre mesi.