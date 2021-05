Dragon Ball Super: come saranno i prossimi stadi dell'Ultra Istinto?

Il manga di Dragon Ball Super ha in serbo per noi ancora tante sorprese e questo lo si intravede dai progressi di Goku e Vegeta. Se Vegeta è alle presse con i poteri di un dio della distruzione, Goku invece sta approfondendo le diverse sfumature dell’Ultra Istinto sotto la tutela e i consigli di Whis.

In attesa dell’uscita del capitolo 72 di Dragon Ball Super previsto per il prossimo 20 maggio su Manga Plus, è il momento di tirare le somme per tentare di capire come Toyotaro e Toriyama intendono sviluppare la storia e i vari power-un dei protagonisti. Una cosa sembra certa, il duo presumibilmente potenzierà ulteriormente i due Saiyan anche solo per una mera questione di merchandising.

Se tuttavia Vegeta potrebbe apprendere il cosiddetto “Super Saiyan Purple”, o qualcosa di similmente analogo, d’altro canto Goku potrebbe ulteriormente accrescere il potenziale dell’Ultra Istinto. Uno dei modi con la quale ciò potrebbe essere possibile sarebbe unendo la tecnica divina al Super Saiyan, almeno in un primo momento, e al Super Saiyan God successivamente. Dopotutto, infatti, l’Ultra Istinto non migliora drasticamente la forza fisica, che resta un’esclusiva del Super Saiyan, e unire le due abilità potrebbe davvero spingere il protagonista verso un nuovo clamoroso livello.

Ciononostante, crediamo che Toriyama continuerà ancora a potenziare il suo beniamino a maggior ragione ora che ha introdotto una sfera del potere così ricca di sfumature. Secondo voi, invece, quale sarà il futuro dell’Ultra Istinto? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.