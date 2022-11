Dragon Ball Super: come sarà la saga con Goten e Trunks protagonisti?

Qualche mese fa, si è chiusa la saga del sopravvissuto cereleano. Toyotaro ha ampliato ancora una volta il mondo di Dragon Ball Super introducendo nuovi pianeti e nemici inediti, altre trasformazioni, sfere del drago e ha riportato personaggi ben noti e scampoli di storia sconosciuti. Ora però è finita, con un'altra saga in partenza a dicembre.

Stavolta non ci saranno Goku e Vegeta, che saranno messi in disparte, bensì due personaggi che sono tornati in occasione di Dragon Ball Super: Super Hero, il film della serie da poco approdato nei cinema nipponici. E lo fanno in un modo completamente diverso, dato che il nuovo character design di Goten e Trunks li mostra più cresciuti. Come già rivelato, saranno loro i protagonisti della prossima saga di Dragon Ball Super.

I due diventeranno degli eroi e quindi si muoveranno prevalentemente sul pianeta Terra. Mentre Goku e Vegeta sono lontani, non ci saranno minacce galattiche da eliminare, ma comunque non bisogna abbassare la guardia. Quali saranno i punti narrativi principali della prossima saga del manga? Sicuramente tutto ciò che riguarderà la crescita di Goten e Trunks sarà al centro di tutto. I due giovani saiyan interagiranno molto anche con Piccolo e Gohan, ma saranno loro il cardine dell'arco. Questo potrebbe anche essere molto breve rispetto al solito, lanciando indicazioni sul ritorno del Red Ribbon e poco altro, così da creare un momento più tranquillo nel manga, di allargarne l'universo e di far tornare certi personaggi.

In ogni caso, con Goten e Trunks protagonisti c'è molto potenziale, dato che i due devono sfruttare i prossimi capitoli come trampolino di lancio per poter diventare importanti negli scontri futuri, che vedranno la partecipazione di personaggi potenti come Black Freezer.