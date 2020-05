Dragon Ball Super: come terminerà lo scontro con Molo?

Il manga di Dragon Ball Super vede in corso l'arco narrativo originale di Molo, stregone dai poteri unici e capaci di mettere in difficoltà saiyan e divinità. Dopo aver messo alle strette i guerrieri principali della Terra come Gohan e Piccolo, Molo è stato affrontato da Goku che ha utilizzato l'Ultra Istinto, anche se in una forma incompleta.

Come abbiamo visto nel capitolo 59 di Dragon Ball Super, Goku sembra non avere le capacità per battere Molo nonostante la nuova tecnica. È probabile che, dopo averlo leggermente indebolito, Goku si ritrovi in difficoltà contro Molo e il suo potere di assorbimento dell'energia, che metterà in difficoltà il saiyan.

Sarà a quel punto che interverrà Vegeta. Il principe potrebbe rivelarsi il vero eroe di questo arco di Dragon Ball Super, a seconda delle tecniche imparate su Yardrat. Innanzitutto, è probabile che l'arrivo di Vegeta avverrà via teletrasporto con l'aiuto del suo maestro a Yardrat, altrimenti sarebbe improbabile un suo arrivo in tempo. A questo punto, le ipotesi vedrebbero un Vegeta protagonista, ma sarà da solo nello scontro con Molo oppure combatterà insieme a Goku?

Difficile che il finale di questo arco di Dragon Ball Super riveli una vittoria di Molo, pertanto è possibile che il duo di saiyan combatterà insieme, magari anche con una fusione in Gogeta e che decreterebbe la canonicità del personaggio anche nel manga di Toyotaro. Voi come pensate che finirà questo arco di Dragon Ball Super?