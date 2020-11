Dragon Ball Super: come farà Vegeta a tornare al pari di Goku? Parliamone

Negli ultimi capitoli dell'arco narrativo dedicato a Molo di Dragon Ball Super abbiamo ammirato Goku controllare l'Ultra Istinto Perfetto e utilizzare una nuova potentissima tecnica. Vegeta ormai sembra non essere più allo stesso livello: riuscirà a ritornare al pari del protagonista nella prossima saga?

Anche durante la Saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica il ruolo di Vegeta è stato puramente marginale. Ancora una volta il Principe dei Saiyan non è stato in grado di mettere a segno il colpo decisivo, lasciando tutta la responsabilità del pianeta Terra sulle spalle di Goku, il quale ha portato le proprie abilità su di un nuovo livello. Se Vegeta vuole tornare al suo pari, ha bisogno di una nuova spinta. Scopriamo cosa potrebbe fare per eguagliare e battere Goku nella prossima saga di Dragon Ball Super.

La maniera principale per pareggiare le abilità del suo rivale sarebbe quella di apprendere l'Ultra Istinto Perfetto, o almeno la versione base. Dato che Vegeta ha ricevuto lo stesso addestramento di Goku da Whis e Beerus, anche lui dovrebbe essere capace di apprendere questo stato, che dunque non dovrebbe essere fuori portata.



Ma la furia di Vegeta potrebbe impedirgli di raggiungere la calma necessaria per l'Ultra Istinto. Conscio di ciò, Vegeta potrebbe decidere di tornare su Yardrat per apprendere qualche altra tecnica fenomenale. Gli abitanti di quel pianeta sono capace di creare cloni, guarire le proprie ferite istaneamente o diventare giganti; una di queste abilità sarà la prossima imparata da Vegeta?



Maniera più affascinante per battere Goku sarebbe quella di sfoggiare una nuova trasformazione. Vegeta potrebbe forse apprendere un nuovo stadio del Super Saiyan Blue Evolution? La speranza dei fan sarebbe quella di vedere il Principe dei Saiyan in forma Super Saiyan Blue di terzo livello. Quale tra queste proposte vi aggrada maggiormente? L'editor di Toyotaro ha affermato di non vedere l'ora di ammirare l'arco di Molo nell'anime di Dragon Ball Super. Nella prossima saga di Dragon Ball Super l'Ultra Istinto potrebbe diventare ancora più potente.