Dragon Ball Super: ecco come potrebbe essere la nuova forma di Vegeta a colori

Elemento chiave del settantaquattresimo capitolo di Dragon Ball Super è la nuova trasformazione di Vegeta. Apparsa nelle ultime vignette, dopo un lungo scontro in cui il principe stava per avere la peggio, di questa forma ancora non si sa alcunché di ufficiale. Qual è la colorazione scelta da Toriyama e Toyotaro?

Stando a quanto percepito da Goku, il quale ha avvertito un Ki profondamente diverso e sconosciuto, quasi simile a quello di Beerus, la nuova trasformazione sembra essere legata indissolubilmente agli Dei della Distruzione e all'Hakai. Esteticamente molto simile al concetto originale del Super Saiyan 3, che Vegeta non ha mai raggiunto ufficialmente, il Principe dei Saiyan sembra essere cambiato in volto ed essere divenuto quasi uguale al suo nuovo maestro.

Di questa trasformazione non si sa ancora molto, nè il nome, nè tanto meno la colorazione adottata dal sensei Akira Toriyama e dal suo discepolo Toyotaro. Tuttavia, la community ha già provato a ipotizzare il colore della chioma di Vegeta. In base a quanto visto con Toppo, apprendista Dio della Distruzione dell'Universo 11 apparso durante il Torneo del Potere, l'aura e la capigliatura del Principe dei Saiyan sono di colore violaceo.



Questa previsione pare essere molto concreta, dal momento in cui le pagine in bianco e nero del capitolo 74 di Dragon Ball Super suggeriscono un colore rosso molto scuro, per l'appunto quasi viola. E voi cosa ne pensate di questa forma? Ecco Dragon Ball Super 74 in questo video promozionale di V-Jump.