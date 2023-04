Dragon Ball Super, la community sta perdendo interesse nei confronti dell'anime?

Ormai prossimo al compimento del quarantesimo anniversario dal debutto del primo capitolo sulle pagine di Weekly Shonen Jump, Dragon Ball è forse la più grande serie shonen di tutti i tempi. Questo status d'iconicità, però, potrebbe decadere a causa della gestione poco comprensibile di TOEI Animation.

Fonte di ispirazione per numerosi autori, Akira Toriyama ha dato vita all'opera più leggendaria di tutti i tempi. Al giorno d'oggi, tuttavia, la serie non gode più del suo antico splendore e la causa è in parte da ricondursi alla gestione dell'adattamento di TOEI Animation.

Mentre la serializzazione di Dragon Ball Super procede senza intoppi, con Toyotaro che sforna nuovi capitoli mensilmente, l'anime è scomparso dai radar da oltre cinque anni. L'adattamento di Dragon Ball Super è fermo al Torneo del Potere, sebbene ci siano ulteriori due saghe da cui poter attingere a piene mani. L'anime potrebbe poi ripercorrere, come già fatto in precedenza, gli eventi dei film dedicati a Broly e ai supereroi di Super Hero.

Stando alle ultime informazioni, il cosiddetto Dragon Ball Super Parte 2 non arriverà fino al 2025, Cosa sta aspettando TOEI Animation? Il lungo tempo trascorso dalla trasmissione dell'ultima puntata sta facendo perdere interesse verso il franchise, con gli spettatori che ormai hanno abbandonato la speranza di rivedere la loro serie preferita.

Inoltre, è da mesi che si vocifera sul debutto di un web anime di Dragon Ball Super, ma anche in questo caso le informazioni ufficiali scarseggiano con TOEI Animation che ancora non si esprime su questo progetto. Al momento dell'annuncio ufficiale la rete esploderà, ma nel frattempo i fan si sono scordati della serie.