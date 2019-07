Dragon Ball Super compie 4 anni oggi: tanti auguri all'anime di Akira Toriyama!

Abbiamo parlato spesso di un ritorno di Dragon Ball Super, l'apprezzatissimo anime di Akira Toriyama conclusosi il 25 marzo del 2018.

La serie riuscì, non senza sforzi, a riportare in auge il nome di Dragon Ball, da troppo tempo messo in secondo piano e rispolverato solo in occasione della pubblicazione dei due fortunati film Dragon Ball Z: La Battaglia degli Dei e La Resurrezione di F.

Dopo il clamoroso successo riscosso dal ritorno dell'opera di Toriyama, TOEI Animation cominciò a lavorare sulla produzione del nuovo Dragon Ball Super: Broly, che bissò il successo delle precedenti pellicole riuscendo a incassare più di 13 miliardi di yen (circa 100 milioni di euro) nei cinema di tutto il mondo.

La prime due saghe di Super riadattarono i due film dedicati all'introduzione di Beerus e al ritorno di Freezer; il successo però arrivò grazie a due delle saghe successive, quella di Black Goku e quella del Torneo del Potere. Oggi comunque la serie ha compiuto ben 4 anni, visto che il primo episodio andò in onda il 5 luglio del 2015.

Come potete vedere nell'immagine in calce all'articolo, anche Crunchyroll si è unita agli auguri, condividendo un bellissimo collage. E voi che ne dite? Secondo voi Super è definibile come capolavoro? fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro qui sotto!