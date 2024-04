Dragon Ball Super, ora è ufficiale: il manga ritornerà nel breve futuro con una nuova saga

La tavola su cui si è chiuso il capitolo 103 di Dragon Ball Super è corrisposta non solo al termine della trasposizione cartacea di Super Hero, ma ha segnato il principio di una lunga ed indeterminata pausa. Ma proprio in questi giorni il sito ufficiale di Dragon Ball ha diffuso un aggiornamento importante, che certifica il ritorno del manga nel breve futuro.

Come abbiamo visto nell'articolo in cui analizziamo lo sketch del mangaka di Dragon Ball Super su C-16 da umano – e quindi sul figlio del Dr. Gelo, ovvero Gevo, da cui Toriyama ha mutuato le fattezze per la codificazione del cyborg – la rivista di Shueisha su cui è serializzata mensilmente l'opera, cioè V-Jump, ospiterà in attesa del ritorno del manga di Toyotaro una particolare rubrica, denominata “Dragon Ball Super Interval Special”, nel corso della quale verranno forniti dei retroscena – o delle semplici curiosità – sull'universo creato da Akira Toriyama, e sull'ultimo arco del fumetto. E proprio l'annuncio relativo a questo speciale, nasconde in sé delle indicazioni importanti sul prosieguo del manga, e in particolare su un suo eventuale ritorno in tempi (relativamente) brevi.

“Fino a che il manga di Dragon Ball Super non ritornerà sulle pagine della rivista con una nuova storia” si legge nel comunicato diffuso sul sito ufficiale di Dragon Ball “V-Jump presenterà una serie di illustrazioni e di commenti inediti da parte di Toyotaro, oltre ad un numero decisamente alto di speciali che renderanno la ri-lettura dell'arco di Super Hero ancora più interessante e coinvolgente”. Questo annuncio, deputato naturalmente a preservare il grado di fidelizzazione dei lettori durante la (lunga?) pausa in cui si è inabissato il manga, sottende già di per sé una rivelazione importante, di cui fino ad adesso non avevamo certezza e sulla quale non ci erano stati offerti degli aggiornamenti consistenti: riconducibile cioè al ritorno, ormai certo, di Dragon Ball Super al termine dell'interruzione annunciata nel precedente numero dell'opera.

Per quanto la conclusione del capitolo 103 non si fosse configurata come un epilogo definitivo ed irreversibile, lasciando una porta aperta per il prosieguo della storia, è pur vero che molti lettori, proprio a causa dell'improvvisa scomparsa di Toriyama all'inizio di marzo, hanno nutrito – anche legittimamente – dei dubbi riguardo la possibile prosecuzione dell'opera oltre l'arco di Super Hero. Ma il comunicato appena diffuso dal sito ufficiale di Dragon Ball non solo confuta tutte queste supposizioni (e forse anche paure) avanzate dagli appassionati, ma certifica l'avvento di una nuova saga: per la cui codificazione lo stesso Toyotaro ha voluto prendersi del tempo, tanto per metabolizzare il dolore della perdita del maestro, quanto per rispondere alla necessità di delineare un intreccio di grande qualità, che rispetti la memoria e l'arte di Toriyama.

Del resto, è chiaro che il prossimo ciclo di capitoli verrà inteso, da chi si appresterà a leggerlo, come il testamento dell'eredità del celebre mangaka: a cui Toyotaro, ora unico responsabile del destino di Dragon Ball, vorrà sicuramente rendere onore con la delineazione di una saga dalla grande valenza simbolica. E di cui, dato l'annuncio appena presentato, potremmo vedere la luce già a partire dai mesi conclusivi del 2024.

