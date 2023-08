Dragon Ball Super ha condannato Dragon Ball GT, oppure è ancora uno spettacolo valido?

Anni prima dell'idea di continuare l'avventura di Goku e dei Guerrieri Z con Dragon Ball Super, TOEI Animation aveva già regalato ai fan un sequel, seppure non canonicamente riconosciuto nella storia di Akira Toriyama. Parliamo ovviamente di Dragon Ball GT, una serie che forse a oggi non andrebbe vista.

Dragon Ball GT è stato rilasciato 27 anni fa, quando gli appassionati di Dragon Ball erano stati lasciati senza nuove sfide e trasformazioni. All'epoca, dunque, Dragon Ball GT era l'unico prodotto per rivedere Goku, i Saiyan e le Sfere del Drago in azione. Ma oggi che il pubblico ha accolto Dragon Ball Super, ha ancora senso guardare Dragon Ball GT?

Da una buona fetta dell'utenza, Dragon Ball GT non viene ricordato con affetto. Tuttavia, il sequel canonico ha le carte in regola per sorprendere i fan con scelte coraggiose, come il ritorno di Goku a un'età bambinesca o il viaggio spaziale tra i pianeti. La miglior ragione per guardare Dragon Ball GT è il Super Saiyan 4, una trasformazione che evolve il concetto alla base della razza Saiyan, ossia la coda e la forma Oozaru.

D'altro canto, anche Dragon Ball Super non è visto di buon occhio. Le principali critiche sono, al contrario di GT, proprio le sue evoluzioni e i continui power-up. Il Super Saiyan God, Blue, ma anche l'Ultra Istinto, vengono visti come un semplice recolor di Goku base e Super Saiyan prodotti solamente per dare vita a nuovo merch.

Dragon Ball Super riesce dove GT fallisce, ossia nella trama, e Dragon Ball GT come già detto fa lo stesso con Super. Guardare Dragon Ball GT nel 2023 è ancora una scelta logica, che soddisferà le aspettative degli appassionati grazie anche a villain di buon livello come Baby e il concetto dietro i Draghi Malvagi. E voi cosa ne pensate del confronto tra Dragon Ball GT e Dragon Ball Super?