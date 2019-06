Dragon Ball Super conferma che Ub possiede il Ki Divino?

Dragon Ball Super si avvicina alla conclusione dell'arco dedicato al potente Moro, e mentre ci avviciniamo al climax della saga veniamo a conoscenza di dettagli molto importanti sul personaggio di Ub, del quale non si era quasi mai accennato durante il nuovo corso del franchise.

Nonostante all'interno dell'ultimo capitolo del manga regni incontrastata l'azione, con i nostri eroi che cercano con tutte le loro forze di rompere le difese di Moro - che intanto diventa sempre più forte assorbendo l'energia dal pianeta di Namek - vengono rivelati nuovi dettagli sulla forza di Majin bu e indirettamente su quella di Ub.

La saga di Majin Bu è andata in scena nell'ormai lontano Dragon Ball Z, e il demone rosa ha assunto diverse forme nel corso di essa. La più forte tra queste è stata sicuramente quella di Kid Bu, e il capitolo 49 spiega l'origine dell'atavico potere del villain. Nel mezzo dello scontro tra il Daikaioshin e Moro, quest'ultimo dimostra un potere soverchiante colpendo senza sosta il suo avversario. Ad un certo punto, per punzecchiarlo, Moro chiede al Daikaioshin se qualcuno avesse per caso rubato i suoi poteri, data la sua debolezza.

Dopo aver udito queste parole la divinità rammenta di un evento passato, e attraverso un flashback ci viene mostrato l'istante in cui Goku sconfisse Kid Bu, portando il Daiakioshin a capire che dopo la distruzione del demone anche parte della sua forza è scomparsa. Successivamente ci spostiamo da Goku e Vegeta, con il principe che si chiede se il Ki divino fosse effettivamente legato alla parte cattiva di Majin Bu.

Meerus rinforza questa supposizione. In origine era convinto che, vista la somiglianza fisica tra la parte buona di Majin Bu e il Daikaioshin, il Ki divino venisse ereditato dal paffuto demone, ma con tutta probabilità è stato Kid Bu a beneficiarne. A questo punto Goku interviene dicendo che anche quel ragazzo (Ub) dovrebbe avere dentro di se il potere degli Dei.

Una conferma molto importante, che ricontestualizza Ub nel nuovo corso di Dragon Ball preparando il campo ad un futuro che lo potrebbe vedere protagonista, all'interno di un universo ormai inflazionato da guerrieri aventi il Ki Divino.