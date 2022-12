Dragon Ball Super: confermato il primo amore di Trunks? Cosa emerge dal nuovo capitolo

L'arrivo di Black Freezer alla fine della saga del sopravvissuto cereleano ha nettamente cambiato i piani dei protagonisti di Dragon Ball Super. Goku e Vegeta sono stati completamente soverchiati dall'alieno, che è riuscito a metterli KO con un paio di pugni appena, confermando di aver raggiunto un livello di potenza elevatissimo.

Il nuovo obiettivo di Goku e Vegeta, ovvero allenarsi per superare Black Freezer, li porta così lontani dalla nuova saga di Dragon Ball Super, che sarà invece più incentrata sugli avvenimenti relativi al film Super Hero. E infatti in Dragon Ball Super 88 non c'è praticamente traccia dei due saiyan, sostituiti invece dai figli Goten e Trunks. I due vivono la loro quotidianità tra scuola e lavoro da supereroi ma anche sotto l'aspetto sentimentale, Trunks in particolare.

Il figlio di Bulma sembra essere parecchio attratto da Mai, che oramai lavora alla Capsule Corporation al servizio dell'inventrice insieme a Pilaf e Shu, così da guadagnarsi il pane e non farsi cacciare dalla struttura. Purtroppo però il lavoro che ha Mai da fare è tanto a causa dei malfunzionamenti di vari robot della Capsule Corporation, ma Trunks sembra essere molto convinto di volerla conquistare, tanto da acquistare dei biglietti per il cinema e di lanciarsi in una paurosa missione dove ha affrontato degli esseri simili a ghoul, di cui ha paura. Peccato che però le cose non vadano come sperato da parte del ragazzo.

Viene così confermato che Trunks è innamorato di Mai, durante quest'arco narrativo potrebbe anche nascere qualcosa in più tra i due viste le basi gettate durante la saga di Black Goku.