Dragon Ball Super, conferme su Shintani per la nuova serie?

Il 9 maggio, giorno ufficialmente designato per il Goku Day , si avvicina, e con esso la possibilità di un annuncio relativo al ritorno di Dragon Ball Super. Ad alimentare la curiosità della community c'è una nuova immagine, diffusa in rete in queste ore, che potrebbe confermare la presenza di Naohiro Shintani .

L'illustrazione, che potete ammirare in calce all'articolo, raffigura Goku in tutte le sue forme ormai più iconiche. Abbiamo, al centro, la sua trasformazione ormai tipica, il Super Saiyan Blue, accerchiato dal Super Saiyan God e dal Super Saiyan standard. Dietro, invece, abbiamo il nostro eroe in forma base, sia in versione adulta che bambino, con indosso la corazza saiyan (un look che abbiamo visto in Dragon Ball Super: Broly).

L'immagine ci prepara ai festeggiamenti del 9 maggio e vuole omaggiare Goku in ogni sua versione conosciuta (o quasi). Il tratto distintivo è ormai quello di Naohiro Shintani, character designer di DB Super: Broly. La sua presenza all'interno dello staff di animazione per la presunta seconda serie animata è uno dei rumor più insistenti delle ultime settimane: che questo artwork voglia presagire il suo reale coinvolgimento a capo del reparto animazioni?

Ricordiamo che il 9 maggio uscirà anche l'undicesimo episodio di Super Dragon Ball Heroes, ma sembra che la Toei Animation abbia in serbo anche una sorpresa per tutti i fan del franchise di Akira Toriyama. Voi cosa vi aspettate?