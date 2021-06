Dragon Ball Super: quali saranno le conseguenze dello scontro con Granolah?

Portati con l'inganno sul Pianeta Cereal, Goku e Vegeta hanno fatto la conoscenza di Granolah, presunto antagonista di questa nuova saga. In cerca di vendetta nei confronti di Freezer e dei Saiyan, il cacciatore di taglie è subito partito all'attacco, dimostrando di essere l'avversario più ostico mai affrontato in Dragon Ball Super.

Primo avversario di Granolah è stato Goku, il quale dopo un lungo addestramento con Whis era pronto a dimostrare i risultati raggiunti. Come suggeritogli dall'angelo, Kakarot ha provato a combattere utilizzando l'Ultra Istinto in forma base, sottovalutando il combattimento. Attraverso l'abilità oculare dei Cerealiani, Granolah è riuscito in breve tempo a sottomettere il Saiyan, mettendo a segno un colpo micidiale in un punto vitale.

Al tappeto, Goku è stato salvato dalla provvidenza di Vegeta, che aveva con sé dei Fagioli Senzu. Nuovamente nel pieno delle forze, sotto suggerimento del Principe, nel capitolo 73 di Dragon Ball Super Kakarot è pronto al secondo round.



Questa volta, Goku non prende sotto gamba l'avversario e combina l'Ultra Istinto al Super Saiyan Blue, mettendo in seria difficoltà Granolah, che infine soccombe sotto i suoi colpi. Vedendolo a terra, Goku abbassa nuovamente la guardia, cadendo nel tranello del cacciatore di taglie, che riesce nuovamente a infliggergli un attacco in un colpo vitale.

Per Goku, è la seconda sconfitta di fila, un evento senza precedenti. Questa doppia débacle indica che, a dispetto delle aspettative, Goku non è ancora pronto per combattere con gli dei e tanto meno pareggiare le abilità degli angeli. Se il Saiyan intende davvero dimostrare di essere il più forte, allora deve continuare il suo duro allenamento con Whis e padroneggiare finalmente l'Ultra Istinto.

Nel frattempo, la scena potrebbe essere rubata dal Principe dei Saiyan. Ecco le caratteristiche di Vegeta in Dragon Ball Super. Godiamoci un meraviglioso Gohan Ultra Istinto in questo artwork fanmade di Dragon Ball Super.