Dragon Ball, se Super conservasse l'estetetica di Z?

Dragon Ball è internazionalmente conosciuto come un capolavoro. Non solamente il manga ma anche la trasposizione animata. Anche quest'ultima si è evoluta nei decenni: dagli anni '80 ai '90 e poi oltre. Lo staff dell'anime non solo recupera lo stile di Toriyama ma ci mette del proprio.

E quindi analizziamo più nel dettaglio le differenze estetiche tra l'anime di Dragon Ball Z degli anni '90 e quello contemporaneo, ovvero Super. L'immagine che prendiamo di esempio la trovate in calce alla notizia ed è curata da Lederle201, noto artista brasiliano che rielabora immagini di Super.

Uno dei personaggi dello screen è il figlio del principe e a proposito, vi siete mai chiesti cosa vi sia dietro i gesti delle mani di Trunks? Il ragazzo dai capelli celesti (o viola) è affiancato ai lati da Vegeta e Goku, entrambi in forma Super Saiyan Blu. Scorrendo a destra del tweet rivediamo lo stesso screen dell'anime di Dragon Ball Super ma convertito a mano nello stile estetico di Dragon Ball Z. Il primo impatto è potente, specialmente per gli spettatori di vecchia data: l'artista ha fatto le cose per bene.

Il suo lavoro è talmente curato che sembra un frame di Z. Balza all'occhio immediatamente la differenza di palette di colori. Questi sono infatti desaturati rispetto a Super e, se vogliamo, più realistici. La pelle dei volti dei tre Saiyan risulta ancora più pressata dall'emotività degli stessi. Le ciocche dei capelli sono più elaborate e attorno alle ferite vi è un lontana parvenza di sangue, sebbene, qui vi è da dire, che in Z sarebbe stato rosso acceso. Alcuni vecchi anime hanno infatti perso una notevole dose di violenza. Quest'ultima però è ben presente nell'animazione fan-made Legend: A Dragon Ball Tale.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe che l'anime di Dragon Ball tornasse ad adottare lo stile tradizionale? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qui sotto.