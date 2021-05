Dragon Ball Super, da Cooler a Janemba: chi merita il ruolo di antagonista nel nuovo film?

Il nuovo film di Dragon Ball Super uscirà nel 2022, e in attesa di ricevere qualche informazione ufficiale su protagonisti e finestra d'uscita, non ci resta che speculare su chi potrebbe essere stato scelto da Toei Animation per affrontare i Guerrieri Z in questa nuova pellicola.

L'ultimo film di Dragon Ball risale al 2018 e si è rivelato un discreto successo con oltre 123 milioni di dollari incassati di fronte a un budget di circa 8,5 milioni. Il lungometraggio ha finalmente reso Broly un personaggio canonico, riscrivendone molto bene le origini e contestualizzando maggiormente la sua apparizione. Per il nuovo film, tuttavia, la situazione potrebbe essere un po' più complicata.

La scelta più sensata per Toei Animation potrebbe essere quella di adattare l'arco narrativo di Moro, raccontato nel manga di Dragon Ball Super e antecedente alla saga di Broly. Una trasposizione simile, però, richiederebbe parecchi tagli e potrebbe costringere Toei a rimandare ulteriormente l'uscita della Stagione 2 di Dragon Ball Super. Una seconda opzione è invece quella di realizzare un arco narrativo originale che si collochi tra la saga di Broly e quella di Moro, e proprio a questo proposito molti fan hanno discusso circa quali antagonisti meriterebbero di ricevere un "trattamento alla Broly".

Cooler sembra essere il personaggio più gettonato. Il fratello maggiore di Freezer è comparso per la prima volta nel film Dragon Ball Z: Il Destino dei Saiyan e secondo molti appassionati ha il potenziale maggiore tra tutti i villain non canonici creati da Toriyama. Un altro antagonista dal potenziale eccellente per un film è Janemba, ora introducibile nella storia anche vista la canonicità di Gogeta, e già riutilizzato - tra l'altro - nell'ultimo arco della serie anime Super Dragon Ball Heroes. Tra gli altri, i più nominati sono Cell, Bojack e soprattutto Baby e Omega Shenron, due personaggi di Dragon Ball GT che secondo molti meriterebbero di comparire nella serie canonica.

E voi cosa ne pensate? Quale villain scegliereste per il nuovo film di Dragon Ball? Fatecelo sapere nei commenti! Per le ultimissime sulla pellicola, invece, potete dare un'occhiata al nostro approfondimento su Dragon Ball Super 2022.