Dragon Ball Super: la copertina del 12° volume si mostra in alta definizione

Il manga di Dragon Ball Super sta avendo modo di far discutere di sé grazie alle interessanti trovate di Toyotaro che, settimana dopo settimana, continua ad ergersi sempre più come erede di Akira Toriyama. Gli ultimi capitoli, infatti, sono stati a dir poco entusiasmanti grazie a una serie di brillanti colpi di scena.

L'arrivo di Goku sul campo di battaglia ha aperto le porte a una serie di ipotesi in merito al futuro dello scontro. L'assenza di novità in merito all'allenamento di Vegeta, infatti, hanno lasciato presupporre un ruolo chiave per il Principe dei Saiyan nel combattimento contro Molo, soprattutto adesso che lo stregone deve rivelare i propri assi nella manica per fronteggiare l'Ultra Istinto di Goku.

Anche se il finale del capitolo 58 ha lasciato i lettori con il fiato sospeso, ad alleviare il peso dell'attesa ci pensa l'uscita del 12° volume di Dragon Ball Super, previsto al debutto in Giappone il prossimo 3 aprile, che aggiungerà qualche interessante extra in merito alla storia. A tal proposito, vi ricordiamo che salvo imprevisti il nuovo tankobon conterrà i capitoli dal 53 al 56, usciti tra il mese di ottobre 2019 e gennaio 2020. Nelle ultime ore, inoltre, è trapelata la tavola a colori e in alta qualità della cover del volume 12, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia e che vi abbiamo mostrato la prima volta qualche settimana fa in scarsa risoluzione.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa copertina, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.