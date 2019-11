Dragon Ball Super: la copertina di V-Jump anticipa l'arrivo del capitolo 54

La rivista V-Jump, mensile di casa Shueisha dedicato a spin-off di serie famose e manga tratti da videogiochi, sta per tornare nelle edicole e fumetterie giapponesi. Pertanto, come i fan già sanno, con essa tornerà anche Dragon Ball Super col suo capitolo 54. L'arrivo ufficiale è previsto per il 20 novembre, ovvero tra meno di una settimana.

Proprio per questo, in rete stanno spuntando le prime immagini sulla copertina della rivista che vede Goku e Dragon Ball Super come primo protagonista. Il capitolo 54 della serie sarà naturalmente importante e, perciò, la redazione ha deciso di dare la cover al suo titolo di punta.

Nell'immagine in calce di SPY vediamo Goku in versione normale alle spalle dei personaggi e delle carte di Super Dragon Ball Heroes, il videogioco che sta ispirando anche l'anime a cadenza mensile di quest'anno. Non mancano i riferimenti anche alle altre serie, come Yu-Gi-Oh! che allegherà una carta speciale alla rivista, e come Boruto: Naruto Next Generations che vedrà pubblicato il suo 40° capitolo.

L'appuntamento per i fan nipponici è programmato per il 21 novembre, mentre gli appassionati lettori europei di Dragon Ball Super potranno godere in inglese e spagnolo delle nuove avventure di Goku a partire dal pomeriggio del 20 novembre.