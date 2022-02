Dragon Ball Super, cos'altro ci sarà oltre l'Ultra Istinto? Parliamone

Quale sarà il futuro di Dragon Ball Super? Attualmente non ci sono ancora certezze su come Akira Toriyama e Toyotaro intendano proseguire il franchise né fino a che punto si spingerà la trama del sequel di "Z". Arrivati a questo punto della storia, con un tale livello di potere dei protagonisti, quali altre trasformazioni potremmo vedere?

Allo stato attuale del manga, Goku sembra aver nuovamente raggiunto il suo limite con l'Ultra Istinto Perfetto. Tuttavia, Toriyama ha dimostrato in ben più di un'occasione che non esiste confine che il noto eroe non possa superare con un po' di allenamento o al "momento giusto".

Ad ogni modo, essendo l'UI una tecnica divina che nulla ha a che fare con il Super Saiyan, non è possibile escludere che Goku tenti di unire le due forme in una singola trasformazione. Certo, il SSJ e l'Ultra Istinto sono sulla carta incompatibili, ma forse è proprio questo elemento che gli autori vogliono sviluppare in futuro per permettere al protagonista di oltrepassare persino la sfera del divino, magari una volta giunti in prossimità di quei universi appena citati durante il Torneo del Potere ma mai apparsi all'interno della saga per via del loro potenziale eccessivamente alto. Allo stesso tempo, non è da escludere che il duo decida di tornare sui propri passi e proseguire nello sviluppo del Super Saiyan 4 e renderla definitivamente canonica o, addirittura, reinterpretarla completamente da zero disintegrando dall'interno il non-canonico Dragon Ball GT.

Secondo voi, invece, quale sarà la prossima forma di Goku? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.