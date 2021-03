Dragon Ball Super, cos'è il Super Saiyan Green: da dove nasce la teoria?

Akira Toriyama e Toyotaro si stanno divertendo non poco a inventarsi le varie trasformazioni del Super Saiyan nell'attuale corso degli eventi di Dragon Ball Super. Una di queste metamorfosi, tuttavia, potrebbe riguardare il tanto speculato Super Saiyan Green, ma da dove nasce esattamente questa teoria?

Oggi questa ipotesi sembrerebbe essere stata sorpassata dal vociferato Super Saiyan Purple, trasformazione che potrebbe investire Vegeta nel momento in cui dovesse riuscire a controllare parte dei poteri di un dio della distruzione. O almeno, questo è quanto i fan dell'opera si aspettano e vorrebbero per il Principe dei Saiyan.

Tuttavia, Vegeta poteva raggiungere il Super Saiyan Green nel prossimo futuro stando a quel dettaglio trapelato da Dragon Ball Super: Broly quando i capelli dell'iconico eroe, nell'atto di trasformarsi in Super Saiyan, diventarono per un breve istante di colore verde. La teoria è andata infine a incontrare l'astronomia, sorgente da cui Akira Toriyama sembra aver preso in prestito i colori rosso e blu delle rispettive trasformazioni in Super Saiyan God e Blue. Per chi non lo sapesse, infatti, in base alla temperatura una stella possiede un colore diverso in quanto la maggior parte della loro energia può andare a focalizzarsi in un diverso gradiente dello spettro dei colori alterando così il modo in cui la stella si mostra ai nostri occhi.

All'epoca del film, secondo alcuni utenti poteva essere plausibile il Super Saiyan Green poiché il verde era il risultato del mescolamento dei colori blu e giallo, una sorta di Super Saiyan God di secondo livello per intenderci. Anche il Super Saiyan Purple, che mostra i colori tipici dell'aura di un dio della distruzione, rispetta le stesse regole e resta coerente a tale ipotesi poiché è anche il risultato del mescolamento del blu e del rosso, rispettivamente il SSJ God e SSJ Blue.

Ovviamente, queste non sono altro che mere teorie prive di alcuna solidità ufficiale, tuttavia il duo potrebbe davvero stupirci e donare a Vegeta una trasformazione inedita ma soprattutto personale.