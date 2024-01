Dragon Ball Super, cos'è il Super Saiyan Rosé? La trasformazione di Black Goku spiegata

La parte iniziale di Dragon Ball Super ha creato molto scetticismo anche da parte di chi era un grande appassionato dell'opera. Il debutto della saga di Trunks del Futuro riaccese parzialmente l’interesse, che venne invece conquistato con l’arrivo di Black Goku, e della sua trasformazione unica e molto curiosa: il Super Saiyan Rosé.

Dalla sua prima apparizione, sulle pagine del capitolo 20 del manga e nell’episodio 56 dell’anime, il Super Saiyan Rosé è stato acclamato dai fan per la sua originalità rispetto alle tipiche forme evolutive viste nella serie. Va però specificato che tale trasformazione è stata raggiunta da Black Goku grazie ai continui interventi di Zamasu e ai potenziamenti zenkai, tipici dei Saiyan dopo aver subito delle sconfitte importanti.

Black Goku, infatti, venne inizialmente respinto da Vegeta trasformato in Super Saiyan Blue, ma poi tornò ad affrontare i due protagonisti con una forma più o meno paragonabile al Super Saiyan God. Caratterizzato da un’aura magenta e rosea, e dai capelli rosa, il Super Saiyan Rosé è il risultato dell’infusione del ki divino di Zamasu nel corpo di Black Goku, il quale riesce, quindi, con molta più semplicità e rapidità rispetto ai protagonisti a raggiungere una forma così potente.

Tale forma consente a Black Goku di controllare molto meglio il proprio ki, col quale riesce a creare diverse armi, fatte appunto di energia, come l’ormai iconica falce. La sua potenza distruttiva è impressionante proprio per la capacità di condensare e manipolare energia in sfere e armi. Stesso vale per agilità, capacità difensiva e resistenza, tutte al medesimo livello del Super Saiyan God Super Saiyan. La tecnica distintiva del Super Saiyan Rosé è la Ki Sword, una spada affilatissima di energia in grado di tagliare senza sforzo anche alcuni dei materiali più resistenti dell’universo.

