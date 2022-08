Dragon Ball Super: cosa accadrà ora che Goku ha ricevuto quell'oggetto in dono?

Nell'intraprendere il percorso angelico per perfezionare l'Ultra Istinto, Goku stava scordando la sua vera identità Saiyan. Il ricordo del giorno in cui il Pianeta Vegeta venne distrutto ha però fatto risvegliare il lato ormai sopito del protagonista di Dragon Ball Super.

Agli albori della Saga di Granolah, il Sopravvissuto, Goku era totalmente inconsapevole sulla sua figura paterna e non sembrava nemmeno interessato nel conoscerne maggiori dettagli. Alla fine di questo arco narrativo è però cambiato tutto.

Bardack ha giocato un ruolo importantissimo in questa parte di Dragon Ball Super e probabilmente la sua figura continuerà a giocare un ruolo di rilievo per lo sviluppo di Goku. È solamente grazie al ricordo dei suoi genitori, infatti, che Kakarot ha potuto mettere momentaneamente da parte gli insegnamenti di Whis e controllare l'Ultra Istinto combinandolo al sangue Saiyan che gli scorre nelle vene.

Nel capitolo 87 di Dragon Ball Super, quando giunge ormai il momento dei saluti, prima di lasciare il Pianeta Cereal Goku riceve un regalo d'addio da parte di Monaito. Il Namekkiano gli fa dono dello scouter che un tempo era di suo padre Bardack. Ma ora che Goku ha ricevuto quest'oggetto in dono, cosa deciderà di fare?

Finora, Goku non ha mai avuto la possibilità di conoscere i suoi genitori, poiché scomparsi quando lui era ancora piccolissimo. E se nel corso della prossima saga cercasse di mettersi in contatto con loro? Come sappiamo in Dragon Ball il concetto di morte non è tangibile e forse vedremo Goku allenarsi con Bardack nell'aldilà. Di sicuro, visto l'andamento dello scontro con Gas, d'ora in poi Goku svilupperà l'Ultra Istinto tenendo conto del suo sangue Saiyan.