Dragon Ball Super, cosa accadrà a Granolah nel finale del suo arco narrativo?

Nell'ultimo capitolo di Dragon Ball Super abbiamo assistito al ritorno di Gas sul pianeta Cereal, che si è poi accinto ad affrontare Goku e Vegeta. I due Saiyan, dopo aver ascoltato le parole registrate dallo scouter di Bardack riguardanti la sua battaglia con Gas e l'orgoglio Saiyan, hanno recuperato le forze e alzato le ambizioni.

Precedentemente, i due discendenti dei guerrieri più forti dell'universo puntavano a guadagnare tempo per far riprendere Granolah, che era stato messo KO proprio da Gas. Il ceruleano è stato poi assistito da Monaito, che lo sta ancora curando nella sua abitazione. Nel mentre, Goku e Vegeta hanno dato vita a una squadra dalla potenza divina in Dragon Ball Super 84, tenendo testa a Gas con le loro forme Ultra Istinto e Ultra Ego.

Una domanda sorge spontanea: che fine farà Granolah? Per ora è a riposare da Monaito, ma il ceruleano potrebbe prendere parte allo scontro con Gas da un momento all'altro. Dopotutto, il titolo dell'attuale arco narrativo di Dragon Ball Super è proprio "Granolah il Sopravvissuto".

E se così non fosse? Secondo alcune teorie, potrebbe proprio essere Granolah che, a ruoli invertiti, rimarrebbe a guardare Goku e Vegeta combattere con Gas. Come è noto, i Saiyan aumentano le loro forze dopo una sconfitta, e durante il combattimento con Gas Vegeta si è già rialzato più volte, sempre più potente di quanto non fosse prima. Nel finale di Dragon Ball Super 84, Il Principe dei Saiyan riesce addirittura a scagliare un forte pugno a Gas, cosa impensabile solo qualche capitolo fa.

Se Granolah tornerà ad affiancare Goku e Vegeta nella battaglia contro Gas rimane ancora un'incognita, ma la sensazione è che la forza dei due Saiyan sia sufficiente per sconfiggere l'Heeter. Non sappiamo ancora quanti capitoli siano rimasti alla conclusione dell'arco narrativo di Granolah il Sopravvissuto, ma vogliamo rivedere combattere Granolah, magari già in Dragon Ball Super 85.