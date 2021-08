Dragon Ball Super, in cosa consiste il potere di Vegeta? ecco i primi dettagli

Gli ultimi sviluppi di Dragon Ball Super hanno sconvolto tutti. Finalmente Akira Toriyama e Toyotaro hanno puntato i riflettori sul Principe dei Saiyan, da troppo tempo ai margini della narrazione e secondo in netta distanza dall'eterno rivale Goku. Tuttavia non sappiamo ancora in cosa consista esattamente questa nuova tecnica divina.

Vegeta ha sfoderato il suo asso nella manica nello scontro con Granolah, ovvero la nuova abilità che ha appreso grazie agli allenamenti con Beerus. Il capitolo 74 si è però concluso sul più bello, senza lasciare alcun indizio in merito a questa nuova trasformazione. Informazioni che stanno iniziando a trapelare grazie al primo degli appuntamenti con Dragon Ball Super di questo mese, in particolar modo grazie ad una pagina promo della rivista Saikyo Jump, la stessa che potete recuperare in calce alla notizia.

La pagina in questione reca con sé un interessante commento che recita quanto segue: Acquisito il potere della distruzione! Vegeta, che si è reinventato allenandosi con Beerus, ha finalmente padroneggiato la tecnica del Dio della Distruzione."

Sembrerebbe dunque che la sua trasformazione sia dettata dalla padronanza dell'hakai, allo stesso modo di come Toppo riesce a gestire e a controllare l'energia della distruzione. Non ci resta dunque che attendere il capitolo 75 per avere tutte le conferme del caso sul nuovo power-up del Principe dei Saiyan. E voi, invece, cosa ne pensate di queste informazioni? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.