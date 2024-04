Dragon Ball Super, cosa guardare dopo la fine della serie anime

Sono trascorsi 11 anni dal ritorno di Dragon Ball Z con il film La Battaglia degli Dei. Da allora, la serie shonen di Akira Toriyama si è evoluta, proseguendo la sua narrazione con Dragon Ball Super. Ma in che modo bisognerebbe guardare l'anime, tenendo in considerazione l'interruzione datata 2018? Ve lo spieghiamo noi!

Mesi dopo la sconfitta di Kid Bu, sul pianeta Terra regna la pace assoluta. Eppure, l'armonia è destinata a non durare molto. I Guerrieri Z vengono sorpresi dall'arrivo di Beerus, dio della distruzione in cerca del leggendario Super Saiyan, e successivamente dal ritorno di Freezer.

I film di Dragon Ball Z La Battaglia degli Dei e La Resurrezione di 'F' vengono raccontati nell'anime di Dragon Ball Super, che prosegue poi la sua storia con altre tre saghe, quelle dell'Universo 6, di Trunks del Futuro e della Sopravvivenza dell'Universo. È con la vittoria di Goku e compagni nel Torneo del Potere che l'anime di Dragon Ball Super viene interrotto, dopo 131 episodi trasmessi nel giro di tre anni.

In via ufficiale, l'anime di Dragon Ball Super è arrivato alla fine. La prima parte della serie televisiva di TOEI Animation è giunta al termine e al momento non c'è ancora una data per il suo ritorno. La storia, comunque, in questi anni di stop è proseguita per vie trasverse.

Risale sempre al 2018 il ritorno al cinema. Dragon Ball Super: Broly è la prima pellicola ufficiale del midquel, un film anime che riporta in scena il personaggio di Broly rendendolo finalmente canonico. Un secondo lungometraggio è arrivato in sala nel 2022. Parliamo di Dragon Ball Super: Super Hero, un titolo che permette a Son Gohan di brillare dopo tanto tempo.

Tra i due film, si collocano cronologicamente due archi narrativi esclusivi del manga di Akira Toriyama e Toyotaro. La Saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica e la Saga di Granolah, il Sopravvissuto possono essere lette in Dragon Ball Super, ma non ancora viste su schermo.

La storia di Dragon Ball Super è al momento ferma al post Super Hero. Ci sono comunque ulteriori due progetti animati, uno in corso di svolgimento da svariati anni a questa parte e l'altro in arrivo in questo 2024. Super Dragon Ball Heroes è uno spin-off non canonico che chiama in causa personaggi da tutte le serie, ma con una narrazione solamente abbozzata. Prodotto canonico realizzato da Toriyama in persona è invece l'imminente Dragon Ball Daima, in cui Son Goku tornerà bambino a causa di una maledizione.

