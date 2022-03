Dragon Ball Super: cosa intende fare Goku per fronteggiare Gas?

La saga del sopravvissuto di Dragon Ball Super ha preso una piega inaspettata, facendo diventare Granolah alleato di Goku e Vegeta, i Saiyan che si era ripromesso di uccidere per vendicare lo sterminio dei ceruleani. La nuova minaccia, rappresentata dagli Heeter e in particolare da Gas, sta mettendo in difficoltà persino il protagonista.

Il desiderio espresso dagli Heeter per rendere Gas persino più potente di Granolah ha funzionato alla perfezione, mettendo Elec e gli altri in netto vantaggio rispetto ai protagonisti, già affaticati dalla battaglia precedente con lo stesso ceruleano. La vittoria sembra impossibile, eppure Goku sta adottando una strategia apparentemente elementare ma che potrebbe rivelarsi estremamente utile.

Già dalle ultime tavole dello scorso capitolo, Goku ha usato la sua trasmissione istantanea per allontanare Gas da Monaito, e nelle prime immagini spoiler del capitolo 82 il Saiyan appare visivamente sfinito, ma comunque pronto a parare gli attacchi avversari. Sapendo che l’Heeter non può sfruttare il teletrasporto in un modo preciso quanto il suo, probabilmente Goku intende continuare ad evitarlo, prendendo tempo per farsi venire in mente qualcosa. Voi come pensate che finirà la battaglia tra i due? Ditecelo nei commenti.

Per finire vi lasciamo a due citazioni ad un personaggi Marvel presenti nel capitolo 81.