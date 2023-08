Dragon Ball Super: cosa è il Ki divino e in cosa differisce rispetto al normale Ki?

Nel capitolo 96 di Dragon Ball Super fa la sua comparsa un nuovo guerriero dal Ki divino, una particolare tipologia di aura destinata solamente agli dei e agli angeli. Ma esattamente che cosa sarebbe il Ki divino posseduto ora anche da Orange Piccolo e in cosa differisce rispetto al classico Ki?

In Dragon Ball Super viene introdotto il Ki divino, un'aura particolare che permette a Goku e Vegeta di crescere ulteriormente in termini di potenza e che permette loro di sviluppare due nuove trasformazioni, il Super Saiyan God e il successivo Super Saiyan Blue.

Il Ki divino è una variante della tradizionale energia usata sin dall'inizio dell'opera per scagliare colpi energetici e simili. Questa era tuttavia un'esclusiva degli essere divini, come ad esempio i Kaioshin, Beerus o Whis, ma in seguito viene acquisita anche dai due Saiyan e di recente anche da Piccolo.

Goku ottiene il Ki divino in seguito al rituale per il Super Saiyan God, mentre Vegeta solamnete attraverso un duro allenamento agli ordini di Whis. A differenza del Ki tradizionale, quello divino permette una crescita smisurata, ma una delle qualità più importanti è la sua percezione. Chi non possiede un Ki divino, come ad esempio Gohan, non può percepire un essere che invece lo possiede. Caso speciale era Piccolo, che poteva percepire il Ki divino di Dragon Ball Super pur non ancora avendolo in dote.

Viene anche spiegato che il Ki divino è un tipo di energia più pura rispetto al normale, e la sua gamma di colori differisce rispetto alle tonalità azzurre/gialle. Il Ki divino si manifesta infatti attraverso diverse sfumature, rosa per Black Goku, arancio per Piccolo e così via.

Possedere il Ki divino non equivale a essere più forte di un possessore del Ki normale. Se prendiamo come esempio Broly, infatti, lo vediamo pareggiare la forza delle forme divine di Goku e Vegeta.