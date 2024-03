Dragon Ball Super: cosa il manga può imparare dal finale di GT

Nel momento stesso in cui Dragon Ball Super è approdato sugli schermi, la sua conclusione era stata già stabilita in partenza. Gli intrecci della serie dovranno confluire in un modo o nell'altro nell'epilogo di Z, neutralizzando definitivamente gli esiti di GT. Anche se dal suo finale il manga potrebbe apprendere diverse cose.

I motivi per cui Dragon Ball GT risulta essere un prodotto così controverso agli occhi degli spettatori sono tanti, e non sono riducibili ai soli orizzonti extra-canonici in cui si è mossa la narrazione. Poi certo, per comprendere le critiche al vetriolo che sono state avanzate nel tempo alla serie, e cercare al tempo stesso una risposta che ne illustri la legittimità di fondo, è chiaro che ogni ragionamento sulle incongruenze dell'anime debba ramificarsi a partire dalla natura produttiva del testo.

In quanto prodotto eminentemente “collaterale”, ovvero che opera in una cornice non-canonica e perciò lontano dagli orizzonti narrativi del manga e dei precedenti adattamenti animati, l'anime si è aperto sin da subito ad una deriva profondamente delegittimante, al punto che la sua discontinuità dai racconti di Akira Toriyama non solo non è stata mai realmente digerita da una buona frazione dei lettori/spettatori storici dell'opera, ma ha dato (più volte) vita a delle incongruenze che hanno mostrato da un lato l'assenza di una visione d'insieme da parte degli autori della Toei, e dall'altro la difficoltà intrinseca a gestire i linguaggi tipici del mondo di Toriyama, in mancanza del contributo dell'autore.

Al tempo stesso, però, nessuna serie nel panorama animato (e forse anche cartaceo) di Dragon Ball ha ragionato, come l'epilogo di GT, sugli effetti dietro l'utilizzo sistematico delle Sfere del Drago, portando a rivoluzionare un elemento, che seppur abbia rappresentato il cardine iconografico di tutto l'universo creato dal mangaka, è stato a lungo depotenziato della sua natura mitologica. Da questo punto di vista, come abbiamo già visto nell'articolo in cui ripercorriamo cosa Dragon Ball Daima può apprendere dagli errori di GT, anche una serie come Super potrebbe partire dalle riflessioni (senza precedenti) su cui la serie extra-canonica ha concluso la sua traiettoria, per legarsi idealmente agli esiti di Z.

Una di quelle incongruenze di Super su cui gli appassionati hanno posto spesso l'attenzione è stata infatti la deriva delegittimante a cui è andato qui incontro l'uso delle Sfere, di cui ormai i personaggi si servono per fini risibili - quando non addirittura ridicoli, come i ritocchi estetici di Bulma – che hanno portato all'esautorazione delle funzioni stesse di elementi da sempre ritenuti centrali nella mitologia di Dragon Ball.

Ecco allora che il manga di Toyotaro – anche per commemorare la memoria di Toriyama, nel caso in cui il mangaka non avesse lasciato indicazioni chiare sull'epilogo dell'opera – potrebbe connettere le origini di Dragon Ball con quell'andamento che ha portato all'introduzione di nuove tipologie di sfere in GT (e anche nello stesso Super), arrivando così ad esplorare un lato inedito relativo al loro utilizzo, magari anche più “oscuro” e umbratile, che leghi la mitologia del manga (e quindi il cuore poetico di Toriyama) agli intrecci su cui l'autore ha poi chiuso Z. Un reticolo di storie e riflessioni, che determinerebbe per il finale dell'ultima (e forse definitiva?) opera dell'orizzonte dei saiyan un richiamo simbolico a tutti gli elementi che hanno reso immortale un universo creativo che ha stregato le menti e i cuori di intere generazioni.