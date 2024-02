Dragon Ball Super: cosa si nasconde dietro la neutralità degli Angeli?

Una delle più interessanti novità di Dragon Ball Super si ritrova nell’aggiunta di creature dagli incredibili poteri come gli Angeli. Compagni degli Dei della Distruzione, questi esseri posseggono capacità sovrumane ma sono obbligati a restare neutrali anche di fronte la peggiore delle situazioni. Ma qual è il motivo dietro questa costrizione?

La motivazione principale è legata al loro ruolo di mentori per gli dei della distruzione. Infatti, Whis e gli altri Angeli, dedicano la propria esistenza a insegnare a queste divinità come gestire le proprie responsabilità e i propri poteri distruttivi, e rimanendo lontani dal campo di battaglia si assicurano la crescita dei loro allievi, ai quali è invece spesso richiesto di intervenire direttamente.

Inoltre, tutti gli Angeli sono invitati, per non dire costretti, a seguire le decisioni del Gran Sacerdote, ovvero rimanere neutrali per non interferire minimamente col naturale corso degli eventi, dato che un loro intervento, anche piccolo, potrebbe risultare nello stravolgimento dell’equilibrio naturale. Tuttavia, come dimostrato da Whis stesso quando ha fatto tornare indietro il tempo per evitare la distruzione della Terra, esistono delle scappatoie più o meno evidenti nella regola imposta dal Gran Sacerdote.

In sostanza, quindi, gli Angeli sono tenuti a rispettare le indicazioni del loro superiore per non causare caos e disequilibrio a livello universale, pur essendo tra le creature più potenti dell’immaginario di Toriyama e Toyotaro. Prima di salutarci, ecco Gohan Beast contro Cell Max in un’incredibile artwork fanmade, e vi lasciamo scoprire se le sfere del drago dovrebbero svanire o meno dalla serie. Fateci sapere voi cosa ne pensate di queste considerazioni riguardanti il ruolo degli Angeli nella serie lasciando un commento qui sotto.