Dragon Ball Super, di cosa parlerà la prossima saga del manga? Facciamo il punto

Ci sono state tante sorprese nella saga del sopravvissuto cereleano di Dragon Ball Super. Toyotaro e Toriyama hanno ambientato quasi tutta la saga sul pianeta Cereal, patria di Granolah, l'unico sopravvissuto all'assalto avvenuto anni prima dalle forze di Freezer. Ci sono state rivelazioni, salti nel passato e ritorni imprevedibili.

Il finale con la nuova trasformazione di Freezer ha fatto saltare le carte in tavola, mettendo davanti a Goku e Vegeta un altro nemico più forte di loro. Dovranno quindi migliorare durante la prossima saga di Dragon Ball Super. Intanto gli Heeter sono stati tolti di mezzo con la morte di Gas ed Elec, mentre Granolah abbandona la sua vendetta e Monaito vivrà in pace con lui per il tempo che resta.

E ora non resta che fare il punto sulla prossima saga di Dragon Ball Super per cercare di capire cosa succederà. Sarebbe ottimo che Toyotaro prendesse in considerazione Dragon Ball Super: Super Hero, portando quindi nel manga sia Goten e Trunks cresciuti che Gohan e Piccolo potenziati. In questo modo, i quattro guerrieri potranno comporre un'ossatura importante, con altri personaggi capaci di prendere un ruolo di primo rilievo contro i nemici di turno.

Difficile che Toyotaro decida di adattare gli eventi di Super Hero, col film destinato a rimanere esclusività dell'anime, concentrandosi su nuovi eventi. Considerata la situazione, c'è la possibilità di scoprire nuovi universi, magari con un ritorno di Jiren che ormai non si vede da tanto tempo. Sarebbe anche il momento giusto per introdurre i guerrieri dei quattro universi più forti, adesso che i protagonisti potrebbero contare su un cast più ampio, che comprenderebbe anche Granolah.

L'alternativa sarebbe quella di creare altri nemici, che però porterebbe a una saga a rischio ridondanza. Infatti finora con Molo e gli Heeter c'è stato un buon ampliamento dell'universo, ma è tempo di metterlo a frutto mettendo il gruppo di protagonisti contro un gruppo di nemici molto atteso.

E voi cosa vi aspettate dal prossimo ciclo di Dragon Ball Super?