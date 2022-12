Dragon Ball Super, cosa pensa Toyotaro della saga di Molo? La rivelazione del mangaka

Ormai il manga di Dragon Ball Super è un'istituzione. Se all'inizio, nel 2015, tutti avevano occhi e orecchie aperti a causa dell'anime che ha riportato Goku e compagni in azione, dopo la fine dell'anime nel 2018 in tantissimi sono passati alle storie del fumetto. Toyotaro e Toriyama infatti hanno ideato nuovi racconti per divertire i lettori.

Si pensi ad esempio all'ultima saga pubblicata, quella con Granolah, ma anche al personaggio di Molo, il divoratore di pianeti, che è arrivato prima del cereleano. E a proposito di questo, cosa pensa Toyotaro della saga di Molo? Ecco le sue parole che sono state riprese da Mangakko.

"Contrariamente agli archi narrativi precedenti, nessuno sapeva davvero cosa sarebbe successo, quindi è stato pesante ma anche divertente da disegnare! Ho fatto tanti errori e prove mentre lo disegnavo, ma credo di aver realizzato la miglior storia che potessi creare". A cosa si riferisce Toyotaro di preciso?

Il riferimento è agli archi precedenti di Dragon Ball Super: il manga ha infatti seguito quasi pedissequamente l'anime. Partiti entrambi nel 2015, l'anime procedeva molto più speditamente e per questo Toyotaro si è basato sulle storie del prodotto di Toei Animation per tutta la prima parte del suo manga, fino al Torneo del Potere. Soltanto una volta che è finito quest'ultimo allora ha iniziato a disegnare saghe inedite, partendo per l'appunto con Molo e poi con la saga del sopravvissuto cereleano.

Adesso invece sta per partire la saga legata a Dragon Ball Super: Super Hero, quindi, almeno parzialmente, Toyotaro ritornerà alle origini disegnando una saga correlata a quanto si è visto nell'anime.