Dragon Ball Super: cosa permetterà a Goku di completare l'Ultra Istinto?

L'episodio 129 didebutterà sulle TV nipponiche domenica 4 marzo e segnerà l'esordio della forma completa dell'Ultra Istinto padroneggiato da Goku. Ma cosa permetterà al nostro eroe di completare il formidabile power up che neanche gli dei riescono a padroneggiare, assumendo un aspetto argentato?

La risposta, come ha fatto notare qualche fan, potrebbe fornircela l'ultimo trailer che la Toei Animation ha diffuso in Rete. Non parliamo del consueto promo, diffuso subito dopo l'episodio 128, ma di quello esteso della durata di un minuto che vi abbiamo segnalato durante il weekend appena conclusosi.

Nella clip vediamo inizialmente Goku nella forma base dell'Ultra Istinto, che verrà completata nel corso dello scontro finale con Jiren il Grigio, il cui enorme potere spronerà il nostro eroe al power up definitivo. Tuttavia, nel corso del trailer, vediamo Goku sospeso a mezz'aria che lancia un colpo di energia contro il suo avversario, che si trova a terra.

Il Pride Trooper riesce a respingere il colpo, che a sua volta colpisce nuovamente il nostro eroe, il quale viene respinto all'indietro dopo l'impatto. A meno che il video non salti in un momento successivo, sembra che Goku riuscirà a completare l'Ultra Istinto subito dopo aver assorbito il colpo ricevuto.

Secondo i fan, dunque, ricevere e assorbire l'impatto di determinati colpi potrebbe essere la chiave di volta per attivare l'Ultra Istinto: negli episodi 109 e 110, Goku attiva l'Ultra Istinto dopo che Jiren gli ha respinto contro la Sfera Genkidama. Quel che si vede nel promo esteso, dunque, potrebbe confermare quanto detto in più occasioni, e cioè che il mitico power up precluso alle divinità richieda l'assorbimento di un grande quantitativo di energia per permettere ciò che Whis ha spiegato in più occasioni:

"Perché i cinque sensi si colleghino al cervello e poi questo, attraverso i nervi, comunichi col vostro corpo. [...] Dovete riuscire a rendere ogni parte del vostro corpo in grado di muoversi da sé, a proprio giudizio. [...] Se riuscirete a superare questo ostacolo, avrete le capacità di evitare qualsiasi pericolo"

Voi cosa credete? Ogni dubbio, di certo, sarà svelato domenica 4 marzo.