Dragon Ball Super: cosa rende la forma Beast così affine alla natura di Gohan?

L'introduzione della forma Beast ha segnato un punto di non ritorno in Dragon Ball Super, non solo per ciò che riguarda il percorso narrativo di Gohan, ma per quel che tale evoluzione sottende ai fini della natura evolutivo-genetica del saiyan. E rispetto alle precedenti trasformazioni del figlio di Goku, questa versione si pone come la culminazione dell'identità dell'eroe.

Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo tutte le trasformazioni di Gohan in Dragon Ball, le configurazioni assunte dal saiyan nel corso delle varie serie in cui si suddivide il franchise sono da ricondurre esclusivamente alla natura ibrida del suo organismo cellulare. In quanto figlio di un'umana e di un saiyan, è stato chiaro sin da subito come Akira Toriyama non potesse adottare per il guerriero le stesse strategie evolutive con cui ha connotato le mutazioni del padre o di Vegeta, motivo che ha spinto il mangaka da un lato ad innervare l'eroe di un potenziale latente ineguagliabile per qualunque esponente della sua razza, e dall'altro a codificare delle trasformazioni assolutamente esclusive, di cui solo Gohan, in qualità di essere ibrido, può dare testimonianza nel racconto.

Se la trasformazione in Super Saiyan 2 esibita contro Cell (in uno dei tre combattimenti memorabili di Dragon Ball a cui Goku non ha preso parte) costituisce a lungo il punto apicale dei processi evolutivi del saiyan, è pur vero che con il prosieguo della narrazione, in particolare nella cornice di capitoli del manga-sequel, il personaggio non solo è stato relegato ai margini del racconto, ma è stato costretto ad osservare, dall'esterno, la sequela di evoluzioni e miglioramenti di cui sono stati progressivamente oggetto i due protagonisti della storia. Ecco allora che Toriyama, al fine di smarcare l'opera dal gokucentrismo, è tornato a focalizzarsi – prima con il film Super Hero e poi con la saga cartacea che ne ripercorre gli eventi – sul percorso di ascensione di Gohan, sublimato – guarda caso – nel confronto con colui che gli aveva permesso, in precedenza, di obliterare ogni barriera o limite interiore: vale a dire Cell.

Per neutralizzare la versione Max del villain, ecco che il mangaka assegna all'eroe una nuova versione bestiale, intesa sia come la prosecuzione naturale delle istanze del suo codice genetico, sia quale veicolo ideale per canalizzare nel suo corpo tutto il potenziale latente che contraddistingue il guerriero. E come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo i tre scontri che hanno modellato la personalità di Piccolo in Dragon Ball, ogni transizione (fisica e metaforica) del figlio di Goku è passata inesorabilmente attraverso due fattori: la tramutazione della rabbia in forza, e la complicità emotiva con il mentore namecciano.

Alla luce di queste considerazioni, risulta perciò lapalissiana la volontà di Toriyama di individuare, nella forma Beast, sia la canalizzazione assoluta del potere di Gohan, sia la sua capacità di invertire, in termini postivi, l'ira, anche grazie agli insegnamenti di Piccolo. E se osservato da una prospettiva simile, cosa ha rappresentato allora l'arco di Super Hero, se non la sublimazione simbolica di un potere che nasce e si genera a partire sì dal controllo della rabbia, ma soprattutto dal consolidamento di una relazione filiale/paterna che trascende il mero rapporto allievo/mentore?

