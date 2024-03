Dragon Ball Super: cosa rende l'Ultra Istinto così affine alla personalità di Goku?

L'introduzione dell'Ultra Istinto ha segnato uno spartiacque in Dragon Ball Super, non solo per ciò che riguarda il percorso narrativo di Goku, ma per quel che tale tecnica sottende ai fini della natura evolutivo-genetica del saiyan. E rispetto alle precedenti trasformazioni del protagonista, questa forma si pone come la culminazione dell'identità dell'eroe.

Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo tutte le evoluzioni della Kamehameha in Dragon Ball, per tutto il corso delle varie serie in cui si suddivide il franchise, Goku ha trasceso i limiti biologici del proprio corpo per mezzo di situazioni (ed emozioni) di natura diversa, a seconda delle necessità richieste dal preciso momento storico in cui si calavano di volta in volta le azioni del saiyan. E per quanto le tappe evolutive del guerriero abbiano presentato delle traiettorie differenti – ad esempio, nel combattimento contro Freezer era la rabbia a fungere da catalizzatore per la trasformazione, mentre nei casi successivi è stato il raggiungimento di un equilibrio interiore a consentirgli di sviluppare forme inedite – in tutte le occasioni c'è sempre stato un elemento a determinare l'approdo del guerriero ad uno stadio evolutivo superiore: vale a dire la capacità di allineare lo stato presente del corpo (e quindi del potere che lo contraddistingue) ad una condizione di idillio mentale. Un fenomeno di cui l'Ultra Istinto è la manifestazione assoluta.

Se, ad esempio, le trasformazioni di Gohan in Dragon Ball sono generate dall'attivazione del saiyan dei suoi ibridismi cellulari, o quelle di Vegeta sono determinate dalla rabbia provata per le proprie vulnerabilità intestine, per quanto riguarda Goku il discorso è relativamente diverso, proprio perché l'eroe, codificando la propria natura di guerriero (e forse anche di saiyan) in un contesto puramente “umanizzante” come quello terrestre – e quindi contrario, ad esempio, alle coordinate del mondo in cui è cresciuto il suo storico rivale – ha innervato il suo corpo di fattori singolari, che lo hanno portato ad individuare in un'idea di controllo – e non nella perdita di stabilità emotiva, causata magari dalla rabbia (Gohan Super Saiyan 2) o dall'orgoglio (tutte le evoluzioni di Vegeta) – l'incipit della sua identità combattiva. E se le forme divine esperite nel corso di Super hanno in parte contraddetto la natura stessa del saiyan, l'apprendimento dell'Ultra Istinto, e il suo successivo perfezionamento, ne hanno riportato finalmente l'essenza guerriera verso i binari indicati inizialmente da Toriyama.

Del resto, l'Ultra Istinto è una tecnica, e non una mera trasformazione. E in quanto tale non solo si apre a diversi livelli di comprensione, ma porta il saiyan a manifestare un controllo inconscio sul suo corpo, esaltando le stesse capacità su cui Goku ha fondato la propria identità di guerriero: ovvero la sovrapposizione ideale tra interiorità ed esteriorità, tra il potenziale latente dell'eroe e la sua manifestazione fisica. È a partire da questo assunto che i due mangaka sono stati in grado di trovare una soluzione egualmente efficace e simbolica, che “rinnovasse” un palco di trasformazioni che rischiava di cadere nella ridondanza, e nel contempo rendesse giustizia ai codici identitari su cui Goku ha costruito il proprio essere-saiyan.

