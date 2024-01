Dragon Ball Super: cosa rende Zeno l'essere più potente mai creato da Toriyama?

Da quando è iniziato Dragon Ball Super, l'universo creato da Akira Toriyama si è popolato di figure onnipotenti quali Dei della Distruzione ed Angeli, capaci di trascendere qualsiasi abilità pensabile. E per quanto tra le divinità ci siano delle gerarchie, ne esiste una che detiene non solo l'autorità massima, ma che appare invincibile: cioè Zeno.

L'essere divino, considerato per l'appunto “il Dio tra gli Dei”, ha immediatamente generato una particolare fascinazione nei suoi confronti, sia per la stravaganza del suo aspetto infantile, sia per l'assoluto grado di asservimento e venerazione che tutte le più temibili e potenti divinità del multiverso presentano verso il personaggio. In questo senso la prima apparizione di Zeno nell'anime appare come un vero e proprio testamento al suo incontestabile strapotere: nel momento stesso in cui lo vediamo entrare in scena in occasione della fase conclusiva del torneo tra gli Universi 6 e 7, e rimproverare Beerus e Champa per non averlo informato sull'evento, ecco che il personaggio sembra ergersi a vette per tutti inarrivabili. Davanti a lui Beerus fa crollare ogni istanza di superbia e arroganza, al punto che il Dio della Distruzione inizia visibilmente a tremare, quasi a temere che con un solo gesto l'onnipotente divinità possa cancellare la sua intera esistenza.

E in effetti, come avremo poi modo di scoprire, una delle (tante) capacità di Zeno è proprio quella di neutralizzare l'insieme degli Universi con un solo schiocco delle dita, il che lo rende - alla pari del suo corrispettivo futuristico – l'essere più potente di tutto Dragon Ball. In realtà rispetto alle figure divine che popolano il mondo creato da Toriyama, Zeno non possiede delle precise abilità combattive. Anzi, potremmo anche spingerci oltre, e affermare che il piccolo essere non è neanche in grado di combattere, nonostante le sue potenzialità non siano equiparabili a quelle di nessuno, sia in riferimento alle divinità, che a nemici come Cell Max e Black Freezer o agli stessi saiyan. E seppur alcuni lettori di Dragon Ball Super vedono Goku e Vegeta come le future divinità dell'Universo 7, siamo sicuri che il loro livello di potenza non potrà mai raggiungere quello di Zeno, soprattutto se considerata la singolarità dei suoi poteri divini.

Zeno, infatti, non dispone solo di un livello pressoché ineguagliabile di Ki divino, ma riesce a contaminarlo anche con abilità magiche inarrivabili. Una delle tecniche di cui il regnante fa prevalentemente uso è la Materializzazione Magica, che gli consente di creare – e quindi di materializzare dal nulla – numerosi oggetti inanimati, oltre a trasportare le persone in realtà fisiche lontane anche anni luce dal luogo di partenza, secondo un processo che estende oltre ogni immaginazione la tecnica del teletrasporto posseduta da Goku.

Ora non sappiamo quale futuro attende Dragon Ball Super dopo Super Hero, né tanto meno come si svilupperà il percorso narrativo di Zeno. Ma è lecito supporre che qualsiasi minaccia si presenterà all'orizzonte per i Guerrieri Z, nulla davvero potrà mettere in questione l'ordine gerarchico degli Universi, che vede (e continuerà a vedere) Zeno come apice assoluto della piramide. Anche grazie all'immortalità che contraddistingue la natura divina del personaggio.