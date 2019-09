Dragon Ball Super, cosa sa Merus dell'Ultra Istinto?

L'ultimo capitolo di Dragon Ball Super ha svelato moltissime informazioni senza approfondirle, creando una grande confusione nella testa dei lettori. Ma il mistero più grande, sicuramente, riguarda proprio il personaggio di Merus, il talento della Pattuglia Galattica.

Di certo, il capitolo 52 del manga di Toyotaro non è uscito senza fare rumore, proprio come hanno dimostrato le reazioni dei fan al recente numero di Dragon Ball Super. Tuttavia, è lecito chiedersi come Merus conosca i segreti dietro l'Ultra Istinto, la tecnica divina che ha spiazzato persino gli dei della distruzione, lo stessa tecnica che neanche Beerus riesce a padroneggiare completamente.

Negli scorsi capitoli, abbiamo visto come il Pattugliatore abbia combattuto alla pari contro Moro e superato persino il terzo livello del Super Saiyan di Goku. Nel dialogo tra Merus e il nostro eroe, quest'ultimo rivela che lo stadio dell'Ultra Istinto richiede "che si svuoti la mente", per poi ritrovarsi un misto di emozioni durante il combattimento.

A quel punto, in modo del tutto inaspettato, Merus risponde come se conoscesse benissimo la tecnica che Goku vorrebbe imparare a padroneggiare:

"Rabbia, dolore, gioia. Queste emozioni possono tradursi in un potere incredibile, proprio come la tua trasformazione in Super Saiyan. Tuttavia, la tecnica a cui ambisci è l'esatto opposto. Si attiverà quando riuscirai a mantenere il controllo davanti a un forte shock delle tue emozioni. Questo è l'Ultra Istinto!"

Il livello di conoscenza di Merus della tecnica lascia molto da riflettere, quasi come se lui stesso fosse in grado di utilizzarla. In ogni caso, eventuali risvolti li conosceremo solo nel capitolo 53, fissato per il 20 ottobre. Secondo voi, invece, chi è esattamente il talento della Pattuglia Galattica?