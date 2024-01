Dragon Ball Super: cosa ha spinto Zeno a cancellare ben sei Universi?

le logiche su cui Dragon Ball Super ha fondato il personaggio di Zeno permettono al “Dio tra gli Dei” non solo di operare in piena libertà, ma anche di profondersi in azioni che non possono essere in alcun modo messe in questione. Ed è da qui che derivano i misteri sui reali motivi che hanno spinto l'essere divino a cancellare ben sei Universi.

Nell'articolo in cui ripercorriamo cosa rende Zeno l'essere più potente in Dragon Ball Super – e per estensione nella mitologia fondata da Toriyama - abbiamo visto come il personaggio non solo sia dotato della capacità di neutralizzare con un solo gesto mondi e universi interi, eliminandone per sempre ogni traccia dagli annali, ma soprattutto come l'essere divino non soffra minimamente nel perseguire una decisione così (almeno in apparenza) diabolica e spietata, proprio perché la divinità trascende qualsiasi sentimento o schema di pensiero di derivazione “umana” con cui siamo soliti giudicare i personaggi di Dragon Ball, al di là della loro specifica natura.

Rispetto al novero degli eroi (o degli antagonisti) Zeno non ha un posizionamento chiaro, o meglio non denota dei fattori (anche caratteriali o identitari) che lo portano ad iscriversi in un orizzonte o nell'altro. È a questa assenza di etichette che va, in tal senso, ricondotto sia il ruolo cardine che il piccolo essere divino occupa nella gerarchia delle divinità – di cui rappresenta, come noto, il punto apicale – sia l'impossibilità di assegnare delle motivazioni precise alle azioni di Zeno, anche a quelle che riguardano una questione così delicata e nevralgica come l'obliterazione improvvisa di un alto numero di Universi.

Proprio in merito alle ragioni che “avrebbero” portato la divinità a perseguire una decisione tanto drastica non c'è chiarezza, soprattutto perché il manga di Dragon Ball Super, e la sua versione animata, offrono a riguardo delle spiegazioni diverse, quando non addirittura opposte. Nell'anime, infatti, poco prima che iniziasse il Torneo universale, il motivo della cancellazione di 6 dei precedenti 18 Universi è ricondotto ad una schermaglia infantile tra Zeno e il suo alter-ego futuristico: mentre i due erano impegnati a giocare, lo Zeno del Futuro decide di cancellare le esistenze di tutti coloro che dimoravano negli orizzonti universali oggetto di dissoluzione/neutralizzazione per un semplice capriccio, nato dalla rabbia provata per aver perso la partita con la sua controparte del presente.

Nel manga, invece, come spiegato dal Grande Sacerdote, Zeno avrebbe perseguito tale azione semplicemente perché il numero degli Universi, a suo dire, era troppo alto, tanto che all'inizio della Saga del Torneo intergalattico la divinità esprime il desiderio di preservare solamente i quattro Universi che si sarebbero contraddistinti nella competizione per forza e livello di potenza, volontà poi ritrattata dallo stesso Zeno una volta ascoltata la richiesta al drago dell'androide numero 17 di evitare la neutralizzazione degli Universi sconfitti.

Ora non è chiaro quale delle due versioni sia quella “ufficiale”, ma dato il maggiore grado di “canonicità” del manga - anche se in un'ottica di narrazione transmediale, come osservato negli ultimi film canonici di Dragon Ball, ogni racconto partecipa egualmente allo sviluppo della storia principale – e soprattutto osservata la maggiore coerenza della versione cartacea, possiamo considerare le motivazioni suggerite dalle pagine di Toyotaro e Toriyama come quelle più “autentiche” o comunque maggiormente valide.