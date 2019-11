Dragon Ball Super: cosa succederà quando Goku avrà padroneggiato l'Ultra Istinto?

Finora nella serie di Dragon Ball Super abbiamo assistito alle (dis)avventure di Goku e Vegeta, che puntano sempre a migliorare le loro abilità e tecniche in combattimento, cercando di superare i loro limiti e, perché no, attingere a poteri che li renderebbero forti quasi quanto delle divinità.

Abbiamo infatti visto l’introduzione di nuove forme di Super Sayan, come la forma God e quella Blu. Tuttavia durante l’arco narrativo dedicato al Torneo del Potere, Goku, nello scontro con Jiren, è stato in grado di usare l’Ultra Istinto. Un’incredibile abilità mostrata dal Sayan, considerando che nemmeno gli dei dell’universo creato da Akira Toriyama trovano facile il suo apprendimento.

Negli ultimi capitoli abbiamo visto come Goku sia impegnato ad allenarsi con Merus per padroneggiare la tecnica, tramite un allenamento potenzialmente mortale e in una Stanza dello Spirito e del Tempo simile a quella presente sulla Terra. Stando alle parole di Merus, bisogna ricreare le condizioni che hanno scatenato l’Ultra Istinto la prima volta, quindi Goku deve rischiare di morire.

Sappiamo inoltre, grazie alla serie di Dragon Ball Heroes, che Goku dovrà raggiungere un nuovo livello di controllo dell’Ultra Istinto per respingere un gruppo di villain, che minaccia il multiverso. Restando però nell’ambito canonico, dovremo aspettare futuri sviluppi per sapere quando, e se, il guerriero che ha salvato la Terra innumerevoli volte sarà capace di raggiungere un tale livello. Ma poi cosa succederà?

Se davvero Goku riuscisse a padroneggiare totalmente l’Ultra Istinto, sarebbe praticamente una divinità, se non addirittura più potente di molti dei visti finora nella serie. Diversi personaggi hanno perso il ruolo che avevano nel corso di Dragon Ball Z, come ad esempio Gohan e Piccolo, e questo perché Goku e Vegeta ormai sono estremamente più potenti di loro. Inoltre le battaglie che vedremo potrebbero consumarsi in fretta dati i poteri sovrumani dati dalla tecnica divina, e trovare avversari all’altezza potrebbe essere complicato (alla fine i Tornei visti nella serie sono stati voluti dallo stesso Goku).

Rimane il personaggio di Vegeta, che mostrando sempre il suo orgoglio come Principe dei Sayan, non accetterà mai di essere superato da Kakaroth, e non aspetterà che sia quest’ultimo a risolvere qualunque situazione. Infatti mentre Goku si allena con Merus, Vegeta si trova sul pianeta Yardrat per imparare le tecniche dei suoi abitanti, con le quali spera di poter distruggere il terribile stregone Moro, che lo ha umiliato nell’ultimo grande scontro visto nelle pagine del manga. Che Vegeta riesca a recuperare Goku, o addirittura superarlo con un’altra tecnica in grado di conferire poteri divini?