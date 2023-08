Dragon Ball Super, cosa ci sarà dopo l'Ultra Istinto per Goku?

Goku ha attraversato tante trasformazioni nel corso della sua storia. Da piccolo ha mostrato grandi capacità di combattimento, ma è da adulto che le ha affinate. Una delle prime trasformazioni fu il Kaioken, sfoderato contro Nappa durante la saga dei Saiyan. Nelle fasi successive di Dragon Ball capitò ben altro.

Durante la saga di Freezer, l'anime e il manga divennero leggenda con Goku trasformatosi in Super Saiyan dopo la morte di Crilin. Ma non fu quello l'apice del protagonista, che divenne poi anche Super Saiyan di secondo e terzo livello, anche quarto per chi vuole considerare Dragon Ball GT, e altri poteri divini con il Super Saiyan God e il Super Saiyan Blue. Tuttavia, l'apoteosi è stata raggiunta con l'Ultra Istinto, una tecnica divina che permette al protagonista di superare anche gli avversari più duri.

Goku non ha ancora padroneggiato l'Ultra Istinto completamente, dato che consuma tante energie. Per il momento, cerca di gestire le fasi dell'Ultra Istinto perfetto e padroneggiato alla meglio. Ma cosa ci sarà per Goku dopo l'Ultra Istinto? Esiste davvero qualcosa che può superarlo? Queste trasformazioni sembrano essere giunte al limite e, per questo, Goku potrebbe aver toccato il tetto.

Il saiyan non ha ancora padroneggiato questa tecnica che può essere affinata nel corso del tempo, e questo è un bene: in tal modo, il protagonista di Dragon Ball Super non dovrà scervellarsi per trovare nuove mosse, ma soltanto affinare le precedenti. Pertanto, a meno di fusioni tra l'Ultra Istinto e il Super Saiyan o il Kaioken, potrebbe non esserci altro per il saiyan dopo l'Ultra Istinto.