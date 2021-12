Dragon Ball Super: cosa vogliono i fan dalla Stagione 2 dell'anime?

La serie anime di Dragon Ball Super è ferma da ormai tanto, troppo tempo. Con il manga che è sopravanzato di ben due archi narrativi, la community spera per un imminente ritorno. In attesa di quel giorno, ecco i desideri richiesti dai fan.

Attualmente, gli sforzi di TOEI Animation sono totalmente concentrati sulla produzione del film Dragon Ball Super: Super Hero, in uscita nel 2022. Quando la pellicola farà il suo debutto, allora lo studio d'animazione potrà concentrarsi sulla serie anime, ferma al Torneo del Potere.

In attesa di eventuali, clamorosi annunci al Jump Festa 2022, la community ha immaginato quello che vorrebbe vedere dalla Stagione 2 di Dragon Ball Super. Che l'anime prenda una strada diversa da quella del manga, non è poi così improbabile, e allora il fandom ha concepito ad alcune saghe da sogno.

Il dibattito della community è nato in seguito a un Reddit dell'utente @DisastrousPeace2626, il quale ha chiesto cosa i fan avrebbero voluto esplorare nell'universo di Dragon Ball. Alcuni, hanno risposto puntando il dito su Cooler, il fratello di Freezer che da sempre sogniamo di vedere nel canone della saga. Altri, invece, vorrebbero che i Guerrieri Z viaggiassero per l'Universo 6 per conoscere meglio la razza Saiyan fiorente che lo abita.

Diversi utenti, poi, vorrebbero l'introduzione di protagonisti inediti, come l'Androide 21, oppure il ritorno di vecchie glorie, Cell, ad esempio. Ma non solo, il fan chiede più spazio per il popolo Namecciano, di cui nella Saga di Granolah del manga stiamo scoprendo nuovi dettagli, oltre che per Trunks e Goten, che ormai non dovrebbero più essere bambini.

Il desiderio unanime, però, è che, non importa come e quando, l'anime ritorni. E voi, quale arco narrativo immaginate per la Stagione 2 di Super? Vi lasciamo a un cosplay lowcost di Dragon Ball Super e alle curiosità sul segno zodiacale di Goku.