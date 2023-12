Dragon Ball Super: un cosplay di Androide 21 nella sua forma Majin

Androide 21 si è affermata come uno dei personaggi più iconici introdotti nel mondo dei combattimenti con Dragon Ball FighterZ. La sua popolarità è stata così travolgente che persino il creatore Akira Toriyama l'ha voluta inserire in un altro titolo, Dragon Ball Z: Kakarot. Di fatto, però, Androide 21 non è mai apparsa in Dragon Ball Super.

Il genio di Dr. Gelo in Dragon Ball lo ha portato a creare numerosi androidi, esseri molto simili agli umani ma con una forza fuori dal comune. Lo stesso Gelo stesso è diventato una di queste creature, più precisamente il ventesimo. Con l'arrivo di Dragon Ball Super, lo scienziato ha creato un ventunesimo cyborg molto più pericoloso dei precedenti: osserviamola insieme nella rivisitazione della cosplayer katsu.ucosplay.

In questo cosplay di Androide 21 di Dragon Ball, la cyborg è ritratta nella sua forma Majin. Il personaggio ha segnato una svolta nella trama del franchise di Dragon Ball, emergendo come il principale antagonista dell'ultimo picchiaduro tratto dall'opera di Toriyama. Nel più recente film della saga, invece è stato rivelato che la cyborg ha nutrito un lungo amore per il Dr. Gelo, culminato, prima della sua trasformazione in un androide, con la nascita di un figlio che ricorda C-16.

A differenza degli altri Cyborg, Androide 21 non ricorda il suo vero nome. Inoltre, possiede due personalità completamente distinte, una buona e l'altra malvagia. Nonostante venga descritta come una scienziata dotata di un'intelligenza straordinaria, la sua breve apparizione nel franchise non consente un'analisi approfondita della sua personalità. Però, con la nuova saga di Dragon Ball Super Androide 21 potrebbe diventare canonica anche nell'anime!