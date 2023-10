Dragon Ball Super: un cosplay dell'androide 21 nella sua forma umana

Di androidi nella saga di Dragon Ball ce ne sono sempre stati. Akira Toriyama all'inizio aveva immaginato un mondo un po' diverso e molto meno codificato e simile a quello reale, con tante creature uniche e dai poteri affascinanti. Poi, dopo alcune saghe, questi esseri cibernetici hanno iniziato a diventare sempre più presenti.

C'è infatti l'importante saga degli androidi in Dragon Ball, con le creazioni del dottor Gelo che hanno iniziato a spargere terrore e morte in lungo e in largo. Di creature del genere, il dottore che un tempo faceva parte del Red Ribbon ne ha create tante, ben venti, modificando addirittura sé stesso. C'è però un altro androide segreto che è stato presentato soltanto nei videogiochi, ad eccezione di una brevissima comparsa nel film Dragon Ball Super: Super Hero.

A conti fatti, l'androide numero 21 non è mai apparso in Dragon Ball Super, prendendo parte unicamente alle storie di Dragon Ball FighterZ e Dragon Ball Z: Kakarot. Questa donna cibernetica è basata sulla moglie dello scienziato, Vomi: anche lei geniale, si presenta come una donna dai lunghi capelli castani, un corpo snello ma curvilineo e degli occhiali. Sembianze che abbandona totalmente quando si trasforma, sfruttando le cellule di Majin Bu dentro di sé che la rendono una villain.

Non è ciò che abbiamo di fronte nel cosplay di C21 versione scienziata creato da Seracoss. La cosplayer ha immaginato la donna nella sua versione di base, con la giacca bianca da scienziata, il vestito blu e rosso e gli occhiali. Vi piace questa forma senza la trasformazione?