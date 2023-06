Dragon Ball Super: un cosplay di Caulifla galattico dal Torneo del Potere

Dragon Ball è un manga per ragazzi, uno shonen, utilizzando il termine tecnico giapponese. E, essendo un manga natio degli anni '80, quindi con una mentalità molto diversa da quella odierna, c'è pochissimo spazio per personaggi femminili di rilievo. La sua natura action, improntata sulla forza, ha sempre portato le donne in disparte.

Di guerriere in Dragon Ball ce ne sono pochissime. C'è Bulma come personaggio principale femminile, ma è esclusivamente un supporto tecnico e situazionale, che non può aiutare sui campi di combattimento; c'è stata Chichi a combattere, seppur per pochi secondi durante la prima serie di Dragon Ball; soltanto nelle fasi finali c'è stata un po' di presenza femminile in più grazie all'androide 18. È con Dragon Ball Super che ha fatto il proprio ingresso qualche combattente femminile in più.

Durante la saga del Torneo del Potere che ha raccolto i vari universi, hanno fatto la loro comparsa alcune saiyan donne che si sono ben distinte. Affrontando Goku e gli altri guerrieri, i lettori e gli spettatori hanno potuto fare la conoscenza di Caulifla, una saiyan affiancata dall'amica Kale. Caulifla è un personaggio introdotto prima nell'anime di Dragon Ball Super e poi nel midquel del manga di Akira Toriyama. Caulifla è una saiyan del Sesto Universo e la leader di questo gruppetto che darà filo da torcere agli altri combattenti.

Caulifla è conosciuta per la sua personalità forte e decisa. È una saiyan insolitamente talentuosa, capace di raggiungere rapidamente lo stato di super saiyan, una trasformazione che amplifica notevolmente la sua forza e velocità. La sua determinazione e il suo desiderio di diventare più forte la portano a cercare la sfida di combattere con avversari sempre più potenti.

EliaFery ha deciso di dedicarle spazio in questo cosplay di Caulifla in forma normale. Con fisico e vestiti riprodotti alla perfezione, tramite un fotoritocco ha applicato la propria immagine a uno sfondo con l'arena del Torneo del Potere e le Sfere del Drago universali. Sarà anche lei in grado di sfoggiare il grande potere della stirpe saiyan?

Ecco invece un cosplay di Caulifla Super Saiyan, che dona ulteriore potenza alla ragazza.