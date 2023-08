Dragon Ball Super: un cosplay di Caulifla italiana alla massima potenza

Durante la storia di Dragon Ball sono stati pochi i nemici in grado di tenere testa a Goku. Il protagonista è partito come un bambino che pian piano è cresciuto, affinando le proprie tecniche e incrementando la propria energia fisica e spirituale. Così è stato in grado di affrontare tanti personaggi potenti di questo universo.

Universo che poi si è espanso anche in multiverso, dato che in Dragon Ball Super è stato rivelato che il mondo dove vivono i protagonisti non è altro che una piccola parte di un cosmo estremamente più grande e dotato, ovviamente, di guerrieri potentissimi. Molti di questi personaggi sono stati introdotti in Dragon Ball Super, come Caulifla, saiyan dell'universo 6, quello gemello all'universo 7 dei protagonisti.

Caulifla è una saiyan femmina con qualche caratteristica diversa rispetto ai saiyan dell'universo 7, ed è dotata di grande talento e potenza, essendo anche stata scelta per combattere come rappresentante nel Torneo del Potere, insieme alla sua amica di sempre Kale. Sa trasformarsi in Super Saiyan, dimostrando quindi di essere anche una delle più forti della sua specie, anche se non è riuscita a tenere testa da sola a Goku senza l'utilizzo dei Potara. Rimane comunque un avversario formidabile in combattimento, anche dal vivo.

La cosplayer italiana Moonchild 77 propone spesso la versione più robusta e massiccia di personaggi femminili con un ottimo fisico allenato, e anche in questo caso la realizzazione è ottima, come si vede in questo cosplay di Caulifla Super Saiyan da Dragon Ball Super. In due set di foto caricati su Instagram, si presenta con la fascia fucsia e i pantaloni bianchi pronta per combattere.

