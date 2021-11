Dragon Ball Super: un cosplay di Caulifla mostra la forza della Super Saiyan

I saiyan apparsi in Dragon Ball sono sempre stati maschi, con Akira Toriyama che ha lasciato in disparte i personaggi femminili per la maggior parte del tempo. La rotta è stata parzialmente invertita con Dragon Ball Super, che ha aggiunto diverse combattenti, alcune provenienti da universi differenti da quello del protagonista Goku.

Nella prima fase di Dragon Ball Super ne abbiamo conosciuto uno, l'universo 6 di Champa, ma soltanto nell'ultima parte dell'anime dedicata al Torneo del Potere sono stati mostrati tutti i guerrieri più forti di questo angolo di multiverso. E, essendo l'universo gemello del 7, anche qui ci sono i saiyan. A mettersi particolarmente in mostra durante il torneo universale indetto dagli Zeno fu la saiyan Caulifla, una ragazza dai capelli neri spigolosi e lunghi che combatte spesso al fianco dell'amica Kale.

Caulifla è in grado di trasformarsi in super saiyan, mostrando una forza fuori dal comune, diventando così una delle poche super saiyan canoniche di Dragon Ball Super. La sua forza non fu abbastanza per abbattere alcuni nemici come Goku, ma rimane comunque un personaggio femminile che ha destato interesse. La cosplayer russa Jannet ha deciso di pubblicare personalmente su Reddit un suo cosplay di Caulifla Super Saiyan.

La guerriera di Champa affascina anche nella vita vera, ma anche il cosplay della fusione Kefla non scherza, così come il cosplay di Kale tutto muscoli.