Dragon Ball Super: un cosplay di Caulifla Super Saiyan con il suo attacco energetico

In quanto manga shonen, il Dragon Ball di Akira Toriyama si è concentrato su quello che è il cardine di questo target: attirare l'attenzione dei ragazzi. Per questo al centro delle vicende ci sono sempre combattenti maschi, mentre le donne hanno sempre fatto da supporto. Ancora oggi con Dragon Ball Super le cose stanno così.

Negli anni, però, è stata introdotta qualche figura femminile in più che è riuscita a calcare i campi di battaglia mostrando una potenza senza pari. Oltre C18, c'è Caulifla, un personaggio introdotto nella serie anime e manga di Dragon Ball Super. È un membro del sesto universo e fa parte del team di combattimento dell'Universo 6 nel Torneo del Potere.

Caulifla è una saiyan con un grande talento per il combattimento, dimostrando una straordinaria abilità nella lotta corpo a corpo e una notevole potenza che può far evolvere trasformandosi in Super Saiyan, stadio che riesce a raggiungere facilmente, dimostrando la sua naturale predisposizione al potere. Audace e spavalda, è fiduciosa delle sue capacità e non ha paura di affrontare nuove sfide. Questa sicurezza in se stessa la rende un personaggio affascinante e determinato a diventare sempre più forte, come mostra durante il Torneo del Potere, fase dove ha un ruolo di primissimo piano, affrontando addirittura Goku.

Ilaria Kujo ha preparato un cosplay di Caulifla italiana con un'onda energetica rosa già caricata nella mano. Pronta a spararla, questa Super Saiyan non ha paura di nulla, neppure di voi. Non è da sola, dato che spesso si presenta con Kale in battaglia, ed ecco quindi anche un cosplay delle due saiyan di Dragon Ball Super.